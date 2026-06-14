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Como foi a estreia da Espanha em cada Copa do Mundo? Veja retrospecto completo

Adversária de Cabo Verde na estreia da Copa do Mundo de 2026, seleção espanhola acumula goleadas, derrotas e até um triunfo sobre o Brasil

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
14/06/2026 16:54
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Espanha goleou a Costa Rica por 7 a 0 na estreia da Copa do Mundo de 2022. (Glyn KIRK / AFP)
Espanha goleou a Costa Rica por 7 a 0 na estreia da Copa do Mundo de 2022. (Glyn KIRK / AFP)

A Espanha inicia sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (15), às 13h (horário de Brasília), diante de Cabo Verde, no Mercedes-Benz Stadium, nos Estados Unidos. A partida marca a 17ª estreia da seleção espanhola em Mundiais, com um histórico de resultados variados no primeiro compromisso da competição.

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    • Ao longo de suas participações, a Espanha alternou campanhas históricas e eliminações precoces, mas nem sempre conseguiu transformar um bom início em sucesso no torneio. Em 16 estreias disputadas até aqui, a equipe soma cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas.

    A primeira partida da história espanhola em Copas aconteceu em 1934, na Itália, justamente contra o Brasil. Na ocasião, os europeus venceram por 3 a 1 e avançaram às quartas de final. Curiosamente, os brasileiros voltariam a cruzar o caminho dos espanhóis em uma estreia de Mundial décadas depois. Em 1986, no México, a Seleção Brasileira levou a melhor e venceu por 1 a 0.

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    Os espanhóis também acumularam tropeços marcantes em estreias, como em 2010, ano em que conquistaram o único título mundial de sua história, começaram a campanha com derrota para a Suíça por 1 a 0. Quatro anos depois, no Brasil, sofreram uma das derrotas mais emblemáticas de sua trajetória ao serem goleados pela Holanda por 5 a 1 logo na abertura da defesa do título.

    A última estreia, na Copa do Mundo de 2022, no Catar, a Espanha aplicou uma goleada histórica por 7 a 0 sobre a Costa Rica, registrando seu melhor resultado em jogos inaugurais de Mundiais.

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    Portugal x Espanha
    Espanha e Portugal empataram por 3 a 3 na estreia da Copa do Mundo de 2018. (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

    Estreias da Espanha em Copas do Mundo

    1. 1934 – Espanha 3 x 1 Brasil
    2. 1950 – 3 x 2 Estados Unidos
    3. 1962 – 0 x 1 Tchecoslováquia
    4. 1966 – 1 x 2 Argentina
    5. 1978 – 1 x 2 Áustria
    6. 1982 – 1 x 1 Honduras
    7. 1986 – 0 x 1 Brasil
    8. 1990 – 0 x 0 Uruguai
    9. 1994 – 2 x 2 Coreia do Sul
    10. 1998 – 2 x 3 Nigéria
    11. 2002 – 3 x 1 Eslovênia
    12. 2006 – 4 x 0 Ucrânia
    13. 2010 – 0 x 1 Suíça
    14. 2014 – 1 x 5 Holanda
    15. 2018 – 3 x 3 Portugal
    16. 2022 – 7 x 0 Costa Rica
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