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Como foi a Tunísia na última Copa do Mundo?

Seleção chega a sua sétima participação em Copas

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 18:00
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Seleção da Tunísia foi convocada para Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/CAF)
Tunísia está na sua sétima Copa do Mundo (Foto: Divulgação/CAF)

A Tunísia está de volta à Copa do Mundo. Presença frequente entre as representantes africanas nas últimas décadas, a seleção disputará em 2026 o sétimo Mundial de sua história. Os tunisianos chegam ao torneio com o objetivo de superar uma barreira que ainda resiste: a classificação para as oitavas de final.

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    Apesar de nunca ter avançado da fase de grupos, a Tunísia construiu uma trajetória respeitável em Copas do Mundo e acumula participações consecutivas desde 2018. Em 2026, a equipe tentará aproveitar o novo formato da competição, com 48 seleções, para alcançar uma classificação inédita.

    A seleção estreia contra a Suécia neste domingo (14), em Monterrey no México. A Tunísia está no Grupo F, também com Holanda e Japão.

    Como foi a Tunísia na última Copa do Mundo?

    Na Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar, a Tunísia integrou o Grupo D ao lado de França, Dinamarca e Austrália.

    A estreia foi animadora. Contra a Dinamarca, os tunisianos fizeram uma partida consistente e arrancaram um empate sem gols. A equipe criou boas oportunidades e teve em Aïssa Laïdouni o principal destaque do confronto, sendo eleito o melhor jogador da partida.

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    Na segunda rodada, porém, a Tunísia acabou derrotada por 1 a 0 pela Austrália. O resultado complicou a situação da seleção no grupo e gerou críticas ao desempenho ofensivo da equipe.

    Precisando de um resultado histórico na última rodada, os tunisianos conseguiram surpreender a então campeã mundial França. Wahbi Khazri marcou o único gol da partida aos 58 minutos e garantiu uma vitória histórica por 1 a 0. Foi o primeiro triunfo da Tunísia sobre uma seleção europeia em Copas do Mundo.

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    Apesar do resultado expressivo, a vitória da Austrália sobre a Dinamarca no outro jogo da chave impediu a classificação tunisiana para as oitavas de final. A equipe encerrou sua participação com quatro pontos, sua melhor campanha em Mundiais desde a estreia em 1978.

    Após a competição, o capitão Wahbi Khazri anunciou sua despedida da seleção nacional, encerrando uma trajetória de 74 partidas e 25 gols com a camisa tunisiana.

    Jogadores da Tunísia se hidratam durante pausa
    Seleção da Tunísia estreia contra a Suécia neste Mundial (Foto: Joe Klamar / AFP)

    Quantas vezes a Tunísia já foi para a Copa do Mundo?

    A Copa do Mundo de 2026 marcará a sétima participação da Tunísia no principal torneio de seleções do planeta.

    As participações tunisianas aconteceram nos seguintes anos:

    • 1978 (Argentina)
    • 1998 (França)
    • 2002 (Coreia do Sul e Japão)
    • 2006 (Alemanha)
    • 2018 (Rússia)
    • 2022 (Catar)
    • 2026 (Estados Unidos, Canadá e México)

    A estreia, em 1978, entrou para a história do futebol africano. Na ocasião, a Tunísia venceu o México por 3 a 1 e se tornou a primeira seleção africana a conquistar uma vitória em uma Copa do Mundo.

    Desde então, os tunisianos se consolidaram como uma das seleções mais tradicionais do continente. Agora, na edição de 2026, o desafio será transformar a experiência acumulada em uma campanha histórica e alcançar pela primeira vez a fase mata-mata do Mundial.

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