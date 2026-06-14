logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Conheça a brasileira que lidera o departamento médico de Curaçao na Copa do Mundo

Suzanne Huurman é a única mulher à frente de um departamento médico neste Mundial

PorLance!São Paulo (SP)
14/06/2026 17:59
Favorite o Lance! no Google
Suzanne Huurman, médica de Curaçao. (Foto: Reprodução/redes sociais)
Suzanne Huurman, médica de Curaçao. (Foto: Reprodução/redes sociais)

A brasileira Suzanne Huurman, de 36 anos, alcançou um feito inédito na Copa do Mundo de 2026. Responsável pelo departamento médico da seleção de Curaçao, a paulistana é a única mulher a ocupar o cargo de chefe médica entre todas as seleções que disputam o torneio.

continua após a publicidade
  • Juninho Bacuna, camisa 7 de Curaçao, aplaude a torcida após a goleada por 7 a 1 para a Alemanha (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

    Meia de Curaçao explica homenagem a Juninho Pernambucano

    Copa do Mundo
    Há 22 minutos
  • Lance!

    Alemanha x Curaçao: O choque entre o técnico mais jovem e o mais velho da história das Copas

    Copa do Mundo
    Há 23 minutos
  • Jogadores da Alemanha comemora gol contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Foto por PAUL ELLIS / AFP)

    Brasileiros reagem ao 7 a 1 da Alemanha em Curaçao: ‘Impossível’

    Fora de Campo
    Há 1 hora

    • Suzanne integra a comissão técnica da seleção caribenha que estreou neste domingo diante da Alemanha. O convite para assumir a função surgiu no início deste ano, segundo contou, em entrevista à ESPN.

    — O futebol e a medicina esportiva ainda são ambientes predominantemente masculinos, mas acredito que, com dedicação, trabalho duro e paixão pelo que fazemos, é possível conquistar o nosso espaço —disse ela.

    continua após a publicidade

    — Se a minha trajetória puder mostrar a meninas e jovens profissionais que vale a pena continuar acreditando, estudando e trabalhando todos os dias pelo que amam, isso será uma das maiores realizações da minha carreira — completou.

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Nascida em São Paulo, Suzanne cresceu cercada pelo futebol antes de se mudar para a Holanda aos 10 anos. Apesar da mudança de país, manteve o vínculo com o esporte brasileiro e a paixão pelo Corinthians.

    continua após a publicidade

    — O futebol sempre fez parte da minha infância. No dia a dia eu torcia mais pelo Corinthians, mas a verdade é que eu gostava de futebol acima de tudo. Também adorava assistir jogos do São Paulo e do Santos — contou.

    Na Europa, Suzanne formou-se em medicina e iniciou uma trajetória de destaque no futebol. Trabalhou no Go Ahead Eagles, passou pela seleção holandesa sub-16 e atuou como consultora do City Football Group no Lommel SK. Depois, integrou a estrutura do PSV e chamou a atenção do Real Madrid, onde trabalhou tanto no futebol feminino quanto no masculino.

    — Sinto-me muito privilegiada pela trajetória que tive até agora. Trabalhei em clubes como PSV e Real Madrid, participei dos Jogos Olímpicos, atuo como FIFA Match Doctor e agora estou vivendo a experiência única de uma Copa do Mundo — definiu.

    Suzanne Huurman é a única mulher à frente de um departamento médico na Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/redes sociais)
    Suzanne Huurman é a única mulher à frente de um departamento médico na Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/redes sociais)

    Como foi a estreia de Curaçao

    A estreia de Curaçao em Copas do Mundo teve um momento histórico logo no primeiro tempo. Apesar da derrota por 7 a 1 para a Alemanha, a seleção caribenha marcou seu primeiro gol na história do torneio com Livano Comenencia. O lateral aproveitou uma das poucas oportunidades da equipe e empatou a partida aos 20 minutos, após os alemães terem aberto o placar cedo com Felix Nmecha. O gol levou esperança aos estreantes, mas a reação durou pouco diante da força da tetracampeã mundial.

    Depois do susto inicial, a Alemanha retomou o controle do jogo e construiu a goleada ainda antes do intervalo, com gols de Nico Schlotterbeck e Kai Havertz. Na etapa final, os alemães ampliaram com Musiala, Nathaniel Brown, Undav e mais um de Havertz, confirmando o triunfo por 7 a 1 em Houston. Mesmo sem conseguir evitar a derrota, Curaçao deixa a partida com um marco inédito para sua história no Mundial graças ao gol de Comenencia.

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Leandro Bacuna, de Curaçao, tenta bloquear o chute do meia alemão Florian Wirtz na goleada por 7 a 1, em Houston (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Leandro Bacuna, de Curaçao, tenta bloquear o chute do meia alemão Florian Wirtz na goleada por 7 a 1, em Houston (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Gonzalo Plata
    Copa do MundoOnde assistir ao Equador de Plata, do Flamengo, contra a Costa do Marfim pela Copa do MundoHá 8 minutos
    Seleção Equador (reprodução instagram La tri)
    Copa do MundoInvicto há quase dois anos, Equador aposta em geração talentosa para surpreender na CopaHá 16 minutos
    Messi sorri em clima descontraído durante treino da Argentina
    ArgentinaMessi e elenco da Argentina curtem show na concentração antes da estreia na CopaHá 20 minutos
    Ancelotti, concentrado, no banco de reservas em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES)
    Fora de CampoEuropeus reagem à estreia do Brasil na Copa do Mundo: 'Arruinou tudo'Há 22 minutos
    elanga dançando funk (Foto: reprodução)
    Copa do MundoAtacante da Suécia lança passinho de funk em treino da Copa do Mundo; veja vídeoHá 29 minutos
    Rodolpho Toski Marques
    Copa do MundoSaiba quem é o primeiro brasileiro no VAR na Copa do Mundo de 2026Há 30 minutos

    Mais LANCE!

    Suécia x Tunísia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Juninho Bacuna, camisa 7 de Curaçao, aplaude a torcida após a goleada por 7 a 1 para a Alemanha (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)
    Meia de Curaçao explica homenagem a Juninho Pernambucano
    Atacante Kylian Mbappé e o presidente da França, Emmanuel Macron (Foto: Franck Fife/AFP)
    Mbappé responde sobre candidatura à presidência da França: 'Já sou odiado'
    Esposa de Raphinha se manifesta após críticas a estreia do Brasil: 'Cafona'
    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Florencia Tan Jun/ Getty Images/Via AFP)
    Yamal joga? Técnico da Espanha atualiza situação do craque para estreia na Copa
    Mauro Cezar aponta desorganização na CBF e questiona Ancelotti (Foto: Reprodução/JP Esportes)
    Mauro Cezar dispara contra trabalho de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira: 'Zero'
    Como foi a estreia da Espanha em cada Copa do Mundo? Veja retrospecto completo
    Dê suas notas! Quem foi bem e quem foi mal em Alemanha 7 x 1 Curaçao na Copa do Mundo?
    Muller durante a disputa da Copa do Mundo de 2022. (Foto: Moacyr Lopes Júnior/Folhapress)
    Campeão do mundo em 2014 troca o campo pelo microfone e viraliza na Copa
    Brasil x Alemanha - 7 a 1
    7 a 1: quem são os únicos dois remanescentes de Brasil e Alemanha em 2014
    Jogadores da Alemanha comemora gol contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Foto por PAUL ELLIS / AFP)
    Com novo 7 a 1, Alemanha supera Brasil como seleção com mais gols em Copas do Mundo
    Quais são as seleções que o Brasil nunca venceu em Copas do Mundo?
    Alemanha x Curaçao: O choque entre o técnico mais jovem e o mais velho da história das Copas
    Jogadores da Alemanha comemora gol contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Foto por PAUL ELLIS / AFP)
    Brasileiros reagem ao 7 a 1 da Alemanha em Curaçao: 'Impossível'