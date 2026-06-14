Conheça a brasileira que lidera o departamento médico de Curaçao na Copa do Mundo Suzanne Huurman é a única mulher à frente de um departamento médico neste Mundial

A brasileira Suzanne Huurman, de 36 anos, alcançou um feito inédito na Copa do Mundo de 2026. Responsável pelo departamento médico da seleção de Curaçao, a paulistana é a única mulher a ocupar o cargo de chefe médica entre todas as seleções que disputam o torneio.

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Suzanne integra a comissão técnica da seleção caribenha que estreou neste domingo diante da Alemanha. O convite para assumir a função surgiu no início deste ano, segundo contou, em entrevista à ESPN.

— O futebol e a medicina esportiva ainda são ambientes predominantemente masculinos, mas acredito que, com dedicação, trabalho duro e paixão pelo que fazemos, é possível conquistar o nosso espaço —disse ela.

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— Se a minha trajetória puder mostrar a meninas e jovens profissionais que vale a pena continuar acreditando, estudando e trabalhando todos os dias pelo que amam, isso será uma das maiores realizações da minha carreira — completou.

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Nascida em São Paulo, Suzanne cresceu cercada pelo futebol antes de se mudar para a Holanda aos 10 anos. Apesar da mudança de país, manteve o vínculo com o esporte brasileiro e a paixão pelo Corinthians.

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— O futebol sempre fez parte da minha infância. No dia a dia eu torcia mais pelo Corinthians, mas a verdade é que eu gostava de futebol acima de tudo. Também adorava assistir jogos do São Paulo e do Santos — contou.

Na Europa, Suzanne formou-se em medicina e iniciou uma trajetória de destaque no futebol. Trabalhou no Go Ahead Eagles, passou pela seleção holandesa sub-16 e atuou como consultora do City Football Group no Lommel SK. Depois, integrou a estrutura do PSV e chamou a atenção do Real Madrid, onde trabalhou tanto no futebol feminino quanto no masculino.

— Sinto-me muito privilegiada pela trajetória que tive até agora. Trabalhei em clubes como PSV e Real Madrid, participei dos Jogos Olímpicos, atuo como FIFA Match Doctor e agora estou vivendo a experiência única de uma Copa do Mundo — definiu.

Suzanne Huurman é a única mulher à frente de um departamento médico na Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/redes sociais)

Como foi a estreia de Curaçao

A estreia de Curaçao em Copas do Mundo teve um momento histórico logo no primeiro tempo. Apesar da derrota por 7 a 1 para a Alemanha, a seleção caribenha marcou seu primeiro gol na história do torneio com Livano Comenencia. O lateral aproveitou uma das poucas oportunidades da equipe e empatou a partida aos 20 minutos, após os alemães terem aberto o placar cedo com Felix Nmecha. O gol levou esperança aos estreantes, mas a reação durou pouco diante da força da tetracampeã mundial.

Depois do susto inicial, a Alemanha retomou o controle do jogo e construiu a goleada ainda antes do intervalo, com gols de Nico Schlotterbeck e Kai Havertz. Na etapa final, os alemães ampliaram com Musiala, Nathaniel Brown, Undav e mais um de Havertz, confirmando o triunfo por 7 a 1 em Houston. Mesmo sem conseguir evitar a derrota, Curaçao deixa a partida com um marco inédito para sua história no Mundial graças ao gol de Comenencia.

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