Gabriel Sara busca título histórico com o Galatasaray neste sábado; veja o que é preciso
Brasileiro é destaque na campanha que pode render o tetracampeonato inédito
O meia brasileiro Gabriel Sara está a um passo de colocar seu nome definitivamente na história do futebol turco. Neste sábado (2), às 14h (de Brasília), o Galatasaray visita o Samsunspor pela 32ª rodada da Süper Lig, em uma partida que pode selar o título nacional. Líder isolado com 74 pontos, a equipe de Istambul depende apenas de uma vitória simples para soltar o grito de campeão.
A combinação de resultados pode até antecipar a festa em caso de tropeço. Se o vice-líder Fenerbahçe (67 pontos) não vencer o Istanbul Basaksehir, o Galatasaray pode garantir a taça até com um empate. O objetivo, porém, é maior do que apenas o troféu: o clube busca o tetracampeonato consecutivo, feito que só aconteceu uma vez na história da Turquia (entre 1996 e 2000, pelo próprio Galatasaray).
Protagonismo entre Estrelas
Revelado pelo São Paulo, Sara se tornou peça fundamental no esquema do técnico Okan Buruk. Com seis gols e cinco assistências na temporada, o brasileiro de 26 anos barrou a concorrência de nomes pesados como Leroy Sané e Ilkay Gündogan, consolidando-se como o motorzinho do meio-campo.
— É um momento muito especial da minha carreira. Sinto que fizemos um ótimo trabalho ao longo da temporada para chegar nessa reta final dependendo só das nossas forças. Ainda assim, o campeonato ainda não acabou e sabemos que um jogo difícil fora de casa nos aguarda. Ter a possibilidade de entrar para a história do clube é algo que nos motiva muito — afirmou o meio-campista.
Olho na Copa do Mundo
A excelente fase na Turquia não passou despercebida por Carlo Ancelotti. Convocado para a Seleção Brasileira na última Data FIFA, Sara estreou no amistoso contra a França após brilhar na Champions League. Com o anúncio da lista final para a Copa do Mundo marcado para o dia 18 de maio, o título turco pode ser o carimbo definitivo no passaporte do jogador.
Contratado por 23 milhões de euros junto ao Norwich em 2024 — a maior transferência da história do país — Sara já soma 86 jogos com a camisa amarela e vermelha. Após vencer a liga e a taça nacional em sua temporada de estreia, ele agora lidera a contagem regressiva para mais uma volta olímpica em Istambul.
