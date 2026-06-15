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Jogadores da seleção da França fazem foto com camisa dos seus clubes de origem

Mudança do atacante Olise chamou atenção no vídeo oficial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 18:44
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Jogadores da França com a camisa dos seus clubes formadores (Foto: Divulgação/ França)
Jogadores da França com a camisa dos seus clubes formadores (Foto: Divulgação/ França)

A poucos dias da estreia na Copa do Mundo de 2026, a seleção da França voltou a promover uma ação já tradicional entre os Bleus. Nesta segunda-feira (15), jogadores e membros da comissão técnica vestiram as camisas dos clubes onde deram os primeiros passos no futebol e posaram para uma foto oficial nos Estados Unidos.

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    A iniciativa foi divulgada pela Federação Francesa de Futebol (FFF) e tem como objetivo valorizar os clubes formadores e o futebol de base, responsável pelo desenvolvimento de diversos atletas que hoje defendem a atual vice-campeã mundial.

    Entre os destaques da ação estiveram Kylian Mbappé e William Saliba, que apareceram utilizando a camisa do AS Bondy, clube onde ambos iniciaram suas trajetórias. Ousmane Dembélé vestiu o uniforme do Évreux FC 27, enquanto Rayan Cherki representou o AS Saint-Priest. Já Désiré Doué homenageou o Stade Rennais.

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    Michael Olise, nascido na Inglaterra, apareceu com a camisa do Chelsea na foto oficial. O curioso é que no vídeo oficial, ele não aparece usando a camisa do clube inglês em nenhum momento. Na hora do clique da foto, o atacante aparece com o uniforme da federação francesa.

    O técnico Didier Deschamps também participou da ação. O comandante francês utilizou a camisa do Aviron Bayonnais, clube onde iniciou sua trajetória esportiva antes mesmo de seguir carreira no futebol.

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    A homenagem já havia sido realizada durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando atletas como Hugo Lloris, Antoine Griezmann, Olivier Giroud e Varane também vestiram os uniformes de seus primeiros clubes.

    Jogadores da França na Copa do Mundo de 2022 fazem homenagem a clubes formadores (Foto: Divulgação/França)
    Jogadores da França na Copa do Mundo de 2022 fazem homenagem a clubes formadores (Foto: Divulgação/França)

    França na Copa do Mundo

    A seleção da França estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), contra Senegal. O Grupo I ainda conta com Noruega e Iraque.

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