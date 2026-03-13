Austrália garante vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027
Anfitriã do último Mundial garante vaga ao chegar às semifinais da Copa da Ásia
A Austrália se tornou a segunda seleção garantida na Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. A Seleção Brasileira, por ser o país-sede, já tem vaga assegurada no torneio.
A vaga foi confirmada após a vitória por 2 a 1 sobre a Coreia do Norte, com gols de Alanna Kennedy e Sam Kerr, para as australianas, e Chae Un Yong para as norte-coreanas. O resultado que colocou a equipe nas semifinais da Copa da Ásia Feminina de 2026 e assegurou presença no próximo Mundial.
Semifinalistas da última Copa do Mundo, realizada em 2023, as Matildas chegam à sua nona participação consecutiva na principal competição do futebol feminino. A campanha no torneio continental também garantiu à equipe uma das seis vagas diretas destinadas à Ásia na fase final.
A Copa do Mundo Feminina de 2027 será a décima edição do torneio e contará com 32 seleções. A competição está marcada para acontecer entre 24 de junho e 25 de julho, em cidades brasileiras, e será a primeira vez que o Mundial feminino será realizado na América do Sul - e terá o Brasil como sede.
A Confederação Asiática de Futebol ainda poderá ter até oito representantes no Mundial, já que além das vagas diretas existe a possibilidade de classificação via repescagem internacional organizada pela FIFA.
A definição das demais vagas da Ásia seguirá durante a Copa da Ásia Feminina. As quatro seleções semifinalistas garantem presença direta na Copa do Mundo. Já as equipes eliminadas nas quartas de final disputarão um torneio de repescagem continental para definir outras duas classificadas. Quem não avançar ainda terá uma última chance por meio do torneio de repescagem global da Fifa.
+ Aposte em jogos de futebol feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
'As Matildas', a história da Austrália no futebol feminino
A seleção australiana participou de todas as edições da Copa do Mundo desde 1995 e gradualmente passou a figurar entre as equipes mais competitivas do cenário global. Antes de migrar para a Confederação Asiática de Futebol, a equipe conquistou três títulos do campeonato da Oceania, em 1995, 1998 e 2003.
Nos últimos anos, a seleção ganhou ainda mais protagonismo. O melhor resultado em Copas do Mundo veio em 2023, quando chegou às semifinais do torneio disputado em casa e terminou na quarta colocação, a melhor campanha de sua história.
Lideradas por nomes como Sam Kerr e por uma geração que ajudou a elevar o nível da equipe, as Matildas se consolidaram como uma das forças do futebol feminino. Na última Copa, elas fizeram a melhor campanha de sua história, caindo para a Inglaterra na semifinal e terminando em quarto lugar geral.
