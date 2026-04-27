Ex-São Paulo se destaca na Ucrânia e ganha confiança do Shakhtar

O Shakhtar Donetsk chega confiante para a semifinal da Conference League, e um dos nomes que simbolizam esse momento é o atacante Newerton, ex-São Paulo. O jogador vem sendo peça importante na temporada da equipe ucraniana com números expressivos e atuações consistentes.

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Newerton soma 24 partidas disputadas entre o Campeonato Ucraniano e a Conference League. Até aqui, o atacante já marcou seis gols, contribuindo diretamente para o desempenho ofensivo da equipe nas duas competições. Na temporada, ele atuou em 79 jogos pelo Shakhtar, com 12 gols marcados.

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Newerton em ação pelo Shakhtar Donetsk (Foto: Reprodução/Shakhtar Donetsk)

Newerton se torna destaque no Shakhtar Donetsk

Além dos gols, Newerton se destaca pelo volume de jogo. São 37,6 ações com a bola por partida e um aproveitamento de 84,5% de passes certos, números que reforçam sua capacidade de manter a posse e participar da construção ofensiva. No Campeonato Ucraniano, o atacante ainda registra 1,1 passes decisivos por jogo, demonstrando criatividade e influência no último terço do campo.

Sua atuação não se limita ao ataque. Newerton também apresenta forte contribuição defensiva, com média de quatro bolas recuperadas por jogo. No um contra um, outro ponto de destaque: o jogador possui 81% de aproveitamento em dribles, sendo uma peça constante de desequilíbrio para as defesas adversárias.

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Com desempenho consistente, versatilidade e impacto nos dois lados do campo, Newerton chega à fase decisiva da competição europeia como um dos atletas de confiança do Shakhtar. O clube ucraniano enfrenta adversário ainda indefinido na semifinal da Conference League.

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