Ex-Palmeiras brilha em goleada do Shabab Al Ahli e vive temporada mais goleadora da carreira

O lateral Kauan Santos marcou um dos gols na vitória do Shabab Al Ahli por 5 a 1 sobre o Al Ittihad Kalba. Com este feito, o atleta chegou à marca de quatro gols na atual temporada, registrando o seu ano com o maior número de gols desde o início de sua carreira profissional. O jogador celebrou a vitória e expressou a sua satisfação com o momento.

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— Feliz demais pela vitória. Estamos em uma disputa muito acirrada pelo título e não podemos perder pontos. Em cada jogo, o nosso foco está totalmente voltado para vencer, porque temos como objetivo conquistar novamente a liga e alcançar o bicampeonato seguido. Também fico muito feliz por mais um gol marcado e por alcançar a minha temporada com mais gols. Espero ter mais oportunidades para ampliar ainda mais essa marca — celebrou.

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A campanha do clube nos Emirados Árabes

O resultado positivo levou o Shabab Al Ahli aos 46 pontos na UAE Pro League, mantendo a equipe na vice-liderança da competição. O desempenho do time no campeonato nacional inclui 14 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota em 19 partidas disputadas, resultando em uma sequência atual de 14 jogos de invencibilidade.

Essa regularidade da equipe reflete-se diretamente na utilização do lateral brasileiro ao longo do ano. Kauan Santos é o atleta do elenco com o maior número de partidas disputadas nesta temporada, contabilizando 31 presenças em campo até o momento.

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Kauan Santos brilha em goleada do Shabab Al Ahli (Foto: Divulgação/Shabab Al Ahli)

Disputa em múltiplas competições e projeção final

Além da concorrência direta pela liderança da liga nacional, o Shabab Al Ahli está envolvido em outras duas frentes na reta final do calendário esportivo. O clube avançou para as semifinais da UAE President Cup e também garantiu classificação para as oitavas de final da AFC Champions Elite, o principal torneio de clubes do continente.

Ao avaliar esse cenário competitivo e projetar o encerramento da temporada, o ex-jogador do Palmeiras concluiu:

— Muito feliz pelo momento que venho vivendo aqui no Shabab. Graças a Deus, tenho conseguido desempenhar um bom futebol e, junto com os meus companheiros, ajudar o clube a brigar pelos títulos. Temos uma reta final muito decisiva pela frente. Estamos em três competições: a liga, que tem sido uma grande disputa pela liderança; a copa, que também é um objetivo nosso; e a Champions. Vamos lutar muito para buscar esses títulos — finalizou.

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