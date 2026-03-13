A nova temporada da NWSL começa com boas expectativas para a brasileira Dudinha. A meia-atacante do San Diego Wave chega ao início do campeonato demonstrando confiança após uma pré-temporada intensa e um período de adaptação que, segundo ela, já ficou para trás.

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Primeira brasileira da história do clube, Dudinha agora divide o elenco com outras duas compatriotas, as atacantes Gabi Portilho e Ludmila, reforçando a presença do Brasil na equipe da Califórnia nesta temporada. Animada para o início das competições, a jovem destacou que vive um momento positivo dentro do clube.

— Estou me sentindo muito bem e animada pra essa nova temporada, querendo muito voltar a jogar. Sobre a adaptação, me sinto já totalmente adaptada ao time e ao estilo de jogo que temos aqui, bem preparada fisicamente também e espero poder contribuir e ajudar ainda mais o nosso time neste ano — diz ela.

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Em 11 jogos, ela marcou cinco gols e foi peça importante para a equipe, que caiu para o Portland Thorns nos palyoffs. Dudinha também ressaltou o trabalho realizado nas últimas semanas e afirmou que o grupo chega motivado para a estreia no campeonato.

— A nossa pré-temporada foi muito boa, trabalhamos muito e tivemos alguns amistosos que foram importantes na preparação. Não só eu, mas toda a equipe está se sentindo muito confiante para buscar coisas importantes neste ano — avalia a atacante.

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O San Diego Wave estreia na temporada enfrentando o Houston Dash, em casa, pela rodada de abertura da liga. O jogo será neste sábado (14), às 21h30.

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Jogos da 1ª rodada da NWSL

13/03, 21h – Washington Spirit x Portland Thorns 14/03, 13:30 – Boston Legacy x Gotham FC 14/03, 17h – KC Current x Utah Royals FC 14/03, 19:30 – Bay FC x Denver Summit 14/03, 20h – North Carolina Courage x Racing Louisville FC 14/03, 21:45 – San Diego Wave x Houston Dash 15/03, 17h – Orlando Pride x OL Reign 15/03, 20h – Angel City FC x Chicago Red Stars