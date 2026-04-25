Craque da Holanda pode ficar fora da Copa e torcedores lamentam: 'Não é possível'

Durante a partida entre Wolves e Tottenham, pela Premier League, Xavi Simons sofreu uma torção no tornozelo e teve que sair de maca do campo. Há pouco menos de 50 dias da Copa do Mundo, uma das estrelas da Laranja Mecânica pode ficar de fora do Mundial.

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Veja como os torcedores reagiram:

Tradução: Eu peço a Deus que Xavi Simons não tenha lesionado seu LCA

Tradução: Agora o Xavi Simons se lesionou. Está tudo contra nós.

Xavi Simons em treino pela seleção da Holanda (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)

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Possibilidade de rebaixamento

Com a vitória na partida contra o Wolverhampton, o Tottenham deixa de igualar a sua pior sequência na história, justamente enquanto luta contra o rebaixamento na Premier League. A equipe, caso perdesse ou empatasse, somaria 16 partidas sem vitórias, algo que não acontece há 91 anos com o time. A nível de comparação, a última vez que o Galo de Londres ficou 16 jogos sem vencer, a Segunda Guerra Mundial ainda não havia acontecido.

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Xavi Simons, além de uma das principais peças de Ronald Koeman na seleção holandesa, era uma das esperanças do time inglês na luta contra o rebaixamento. Neste momento, o Tottenham se encontra na 17° posição do campeonato, vendo o sonho de jogar a próxima edição da Premier League ficar cada vez mais delicado.

Vale ressaltar que, na Inglaterra, apenas três times são rebaixados por ano. Wolverhampton e Burnley já estão confirmados na Championship (segunda divisão inglesa) do ano que vem. Além do Tottenham, West Ham e Nottingham Forest também lutam para não cair, mas com a goleada aplicada pelo time do Robin Hood, por 5 a 0, o clube de Nottingham treinado por Vitor Pereira está afastando cada vez mais os riscos de descenso.

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Enquanto isso, West Ham, ex-clube de Lucas Paquetá, possui a pontuação ligeiramente maior que a do Galo de Londres, mas chegaram a ficar 4 pontos na frente do Tottenham nesta rodada. No entanto, com a vitória do time de Xavi Simons, essa vantagem diminuiu.