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Qual país será o líder do ranking da Fifa na Copa do Mundo?

Confira qual país chegará à Copa como líder do principal ranking de seleções

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 07:00
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seleção brasileira, da seleção da frança e da seleção da argentina
Seleções da Copa do Mundo (Fotos: AFP)

Os amistosos da última Data Fifa antes do início da Copa do Mundo movimentaram a classificação dos países no ranking feito pela Fifa. A França, que era líder até a derrota sofrida para a Costa do Marfim por 2 a 1, caiu duas posições e ficou em terceira na tabela. A Espanha, que venceu o Peru por 3 a 1 no último amistoso preparatório, ficou com a segunda colocação, somando 1874.71 pontos.

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    Messi celebra o gol de pênalti marcado na vitória da Argentina sobre a Islândia
    Messi celebra o gol de pênalti marcado na vitória da Argentina sobre a Islândia (Foto: Todd Kirkland / AFP)

    Após vencer todos os últimos cinco compromissos em Data Fifa, a primeira colocação ficou com a Argentina após a vitória por 3 a 0 no amistoso contra a Islândia, nesta terça-feira (9). Com 1877.27 pontos somados, a atual campeã do mundo chega com moral e confiança para defender o título, dessa vez em território norte-americano.

    Após as três primeiras, seguem a Inglaterra, na quarta posição, com 1827.05 pontos, e Portugal, com 1766.18, fechando o top 5 do ranking. As duas equipes ainda disputam amistosos nesta quarta-feira (10), mas não possuem chances de ultrapassar os três primeiros líderes antes do início da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (11).

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    O Brasil fica apenas com a sexta colocação, com um total de 1765.86 pontos. A Seleção Brasileira até somou mais alguns pontos ao vencer os dois amistosos preparatórios antes da estreia na Copa, diante de Panamá e Egito, mas não foi o suficiente para ultrapassar os portugueses. Na sétima colocação, o adversário do Brasil no próximo sábado (13) fica bem perto, com 1755.10 pontos, e pode até mesmo ultrapassar a Amarelinha caso consiga uma vitória no confronto direto.

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    Reconhecimento ou mau presságio?

    Neymar durante a Copa do Mundo no Catar, em 2022. (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)
    Neymar durante a Copa do Mundo no Catar, em 2022. (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

    Os argentinos precisarão lidar com uma mística curiosa: o país que chegou como líder do ranking da Fifa nunca ganhou uma Copa do Mundo antes. Em 2022, quem liderava a classificação era o Brasil, que acabou caindo nas quartas de final. A Argentina, campeã da edição, ocupava a terceira colocação.

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    Esse também foi o caso da Alemanha, em 2018, que chegou liderando a tabela mas caiu na fase de grupos, e a competição foi vencida pela França, que estava apenas na sétima posição.

    Confira abaixo as 10 seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa:

      1.
    1. Argentina: 1877.27
      2. 2.
    2. Espanha: 1874.71
      3. 3.
    3. França: 1870.70
      4. 4.
    4. Inglaterra: 1827.05
      5. 5.
    5. Portugal: 1766.18
      6. 6.
    6. Brasil: 1765.86
      7. 7.
    7. Marrocos: 1755.10
      8. 8.
    8. Holanda: 1753.57
      9. 9.
    9. Bélgica: 1742.24
      10. 10.
    10. Alemanha: 1735.77

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