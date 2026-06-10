Deschamps ironiza críticas e defende posicionamento de Mbappé na França Treinador rebate questionamentos sobre função do atacante e destaca atuação do camisa 10 como referência

O técnico Didier Deschamps, da França, voltou a falar sobre polêmicas envolvendo o atacante Kylian Mbappé. Além da braçadeira de capitão e da liderança do jogador do Real Madrid, o treinador abordou o posicionamento do camisa 10.

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Incomodado com as perguntas sobre Mbappé atuar como centroavante, literalmente com a camisa 9, o treinador respondeu com ironia e apontou o posicionamento do atleta no Real Madrid e no PSG.

— Devo ser idiota. E deve ter havido muita gente idiota entre os treinadores que ele teve para colocá-lo no centro do ataque das equipes pelas quais passou. Nos últimos dois anos no Real Madrid e em seu último ano no PSG, ele atuou nessa função. Já faz três anos que joga em uma posição centralizada — disse o treinador em entrevista ao The Guardian.

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Deschamps rebate polêmica sobre Mbappé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Outro assunto abordado foi a braçadeira de capitão para Mbappé, que passou a ser o principal líder da equipe. Na última Copa do Mundo, o goleiro Hugo Lloris foi o capitão da seleção.

— Kylian, que hoje é nosso capitão, antes de ser capitão escutava e observava. Ele não faz as coisas da mesma forma que Hugo Lloris. Não tem o mesmo caráter nem a mesma personalidade. Ele assume essa liderança fora de campo e também dentro dele. E sabe que, quando fala, não fala em seu próprio nome, mas em nome de todos os jogadores — seguiu.

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O que vem por aí para a França?

Com os amistosos encerrados, a França volta suas atenções para a estreia no Mundial. Integrante do Grupo I, a seleção francesa enfrentará Senegal na primeira rodada e chega ao torneio embalada pela vitória, mas consciente de que o nível de exigência será muito maior.

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