Neuer supera problema físico e caminha para ser o titular da Alemanha na Copa Goleiro de 40 anos está recuperado de lesão e deve retornar a meta alemã

Recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda, Manuel Neuer voltou a trabalhar normalmente com a Seleção da Alemanha e já acumula sequência de treinamentos com o grupo. A evolução física do goleiro de 40 anos reforça a possibilidade de que ele reassuma a titularidade da equipe e dispute a Copa do Mundo como dono da meta alemã.

Recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda, Manuel Neuer voltou a trabalhar normalmente com a Seleção da Alemanha e já acumula sequência de treinamentos com o grupo. A evolução física do goleiro de 40 anos reforça a possibilidade de que ele reassuma a titularidade da equipe e dispute a Copa do Mundo como dono da meta alemã.

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Na última segunda-feira (8), Neuer participou normalmente dos treinamentos da seleção pela primeira vez desde sua recuperação. Já nesta terça-feira (9), o goleiro voltou a trabalhar sem restrições ao lado dos companheiros.

Antes disso, ele realizava atividades individuais para recuperar a condição física e readquirir ritmo de jogo. Com a sequência de treinamentos e a evolução apresentada nos últimos dias, a tendência é que Neuer seja o titular da Alemanha na disputa do Mundial.

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Após a vitória por 2 a 1 sobre os Estados Unidos, no último amistoso da equipe antes da Copa do Mundo, o técnico Julian Nagelsmann foi questionado sobre a condição física do goleiro e demonstrou confiança em seu retorno:

— Na idade dele, ele não precisa de um período de adaptação. Ele sabe lidar com a pressão — afirmou o treinador.

Apesar da confiança da comissão técnica, o retorno de Neuer ao gol alemão gerou insatisfação em Oliver Baumann, do Hoffenheim. O goleiro vinha sendo o titular da seleção durante boa parte do ciclo da Copa do Mundo e comentou a possível perda da posição:

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— Não foi exatamente uma sensação agradável. Prefiro não comentar por enquanto. Não quero me aprofundar no assunto. A situação é o que é. Estou concentrado em mim e na equipe. Isso é tudo o que importa. Esperamos ter algumas semanas pela frente e daremos tudo de nós para alcançar o sucesso — disse Baumann.

Baumann e Neuer em treinamento nesta terça (9) (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alemanha na Copa do Mundo

A Alemanha está no Grupo E da Copa do Mundo, ao lado de Curaçao, Equador e Costa do Marfim. Os alemães estreiam no próximo domingo (10), às 14h (de Brasília), contra Curaçao, no NRG Stadium, em Houston, no Texas.

Na segunda rodada, a equipe enfrenta a Costa do Marfim no dia 20 (sábado), às 17h, no BMO Field, em Toronto. A campanha na fase de grupos será encerrada diante do Equador no dia 25 (quinta), também às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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