Dembélé enfrenta obstáculos na França antes da Copa do Mundo Atacante não consegue mesmo protagonismo do PSG

Candidato à Bola de Ouro e um dos principais responsáveis pela temporada histórica do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé chega à Copa do Mundo cercado de expectativa. Mas, ao contrário do que acontece no clube francês, o atacante ainda não conseguiu transformar seu protagonismo em atuações do mesmo nível pela seleção da França.

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No amistoso contra a Irlanda do Norte, vencido pelos Bleus por 3 a 1, o camisa 7 voltou a atuar em uma função centralizada, semelhante à que desempenha no PSG. Ainda assim, teve pouca influência no jogo e acabou ofuscado por Michael Olise, autor dos três gols da vitória francesa.

Uma das principais dúvidas da comissão técnica francesa segue sendo como potencializar Dembélé ao lado de Kylian Mbappé. No PSG, o atacante costuma ser a principal referência ofensiva da equipe, com liberdade para circular pelo ataque e participar diretamente das ações decisivas.

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Na seleção, porém, o cenário é diferente. Com Mbappé ocupando naturalmente o protagonismo do setor ofensivo, Dembélé divide responsabilidades e encontra menos espaço para assumir o controle das jogadas. Contra a Irlanda do Norte, isso ficou evidente. O atacante teve dificuldades para receber entre as linhas de marcação e passou boa parte da partida longe das principais ações ofensivas da equipe.

A atuação apagada também apareceu nas estatísticas. Entre todos os titulares da França, Dembélé foi o jogador que menos participou do jogo com a bola nos pés. Em pouco mais de uma hora em campo, registrou apenas 37 toques na bola. O número contrasta com a influência que costuma ter no PSG, onde frequentemente lidera ações ofensivas, finalizações e participações em gols.

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— Me senti bem em campo. Estou satisfeito com a movimentação do ataque. Estamos trocando posições constantemente, tentando nos entender cada vez melhor. Jogamos dessa forma desde março e acredito que estamos no caminho certo — afirmou Dembélé.

Dembélé: craque no PSG, coadjuvante na França

A temporada europeia transformou Dembélé em um dos jogadores mais decisivos do futebol mundial. Seus números pelo PSG cresceram significativamente, assim como sua capacidade de definir partidas importantes.

Na seleção francesa, entretanto, essa evolução ainda não se refletiu da mesma forma. A diferença fica evidente até mesmo nos números de gols. Enquanto Michael Olise alcançou sete gols em apenas 17 partidas pela França após o hat-trick no amistoso, Dembélé soma a mesma quantidade de gols vestindo a camisa da seleção principal, mas em 59 jogos disputados.

Apesar das dificuldades, Didier Deschamps não vê motivos para preocupação. O treinador lembra que Dembélé ainda vive um processo de recuperação física e mental após a desgastante reta final da temporada europeia.

— Ainda existem alguns ajustes a serem feitos. Não posso ignorar tudo o que ele viveu nas últimas semanas. Ousmane precisa recuperar energia física e mentalmente. Além disso, enfrentar equipes que atuam com linhas baixas nunca é simples — explicou o treinador.

A expectativa francesa é que, com o início da Copa do Mundo, Dembélé consiga transportar para a seleção o nível que o transformou em protagonista absoluto no PSG. Afinal, se existe uma peça capaz de elevar o teto ofensivo dos Bleus ao lado de Mbappé, ela atende pelo nome de Ousmane Dembélé.

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Olise comemora gol da França com Mbappé e Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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