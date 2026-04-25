Futebol Internacional

Barcelona vence o Getafe e dispara na liderança de La Liga

Com gols de Fermín López e Rashford, o Barcelona encaminha ainda mais o título espanhol

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/04/2026
13:29
O Barcelona venceu o Getafe por 2 a 0 em La Liga (Foto: Javier SORIANO / AFP)
O Barcelona venceu o Getafe por 2 a 0, neste sábado (25), pela 32ª rodada de La Liga, Estádio Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe (ESP), com gols de Fermín López e Marcus Rashford. O resultado deixa os Culés em uma situação confortável para ser campeão espanhol ao alcançarem 85 pontos, 11 de vantagem na liderança. Já os Azulones seguem na sexta colocação, com 44 pontos, mas podem despencar na tabela em caso de vitória do Celta de Vigo, Real Sociedad e Athletic Bilbao.

Como foi Getafe x Barcelona?

A partida começou com o Barcelona lidando com a ausência de Lamine Yamal, que saiu lesionado no meio da semana e está fora do resto da temporada. A primeira grande chance surgiu após mais de meia hora de jogo, quando Roony Bardghji, que substituiu Yamal na direita, chutou para fora após uma bela jogada do ataque catalão.

O 1 a 0 para o Barcelona acabou surgindo no último minuto do primeiro tempo. Fermín López acertou o canto inferior direito, para alegria do ponta esquerda e de seus companheiros.

O Barcelona venceu o Getafe por 2 a 0 em La Liga (Foto: Javier SORIANO / AFP)

No retorno do intervalo, o Barcelona partiu em busca do segundo gol logo no início do segundo tempo. O técnico Hansi Flick decidiu também reforçar a segurança e a posse de bola no meio-campo, colocando Frenkie de Jong no lugar de Gavi aos 30 minutos.

Nos minutos finais, o Barcelona seguiu dominando e Marcus Rashford deixou sua marca a quinze minutos do fim. O inglês marcou o 2 a 0 após uma bela jogada individual, garantindo o triunfo. O Getafe ainda se fez notar na fase final, com Martin Satriano cabeceando para fora por pouco, mas o Barcelona segurou o resultado, dando um grande passo rumo ao título espanhol.

O que vem por aí?

O Barcelona retorna aos gramados no dia 2 de maio, por La Liga, para encarar o Osasuna fora de casa, partida na qual o título pode ser matematicamente conquistado. Pela mesma competição, o Getafe recebe o Rayo Vallecano no dia 3 de maio, também no Coliseu Alfonso Pérez.

