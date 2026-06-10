La Liga domina lista de jogadores mais valiosos da Copa; Real e Barcelona têm 5 dos 10 Yamal, Vini Jr, Pedri, Bellingham e Mbappé são os representantes

O ranking do Transfermarkt com os jogadores de maior valor de mercado para a Copa do Mundo de 2026 tem um dado expressivo para o futebol espanhol: cinco dos dez nomes mais valiosos atuam no Barcelona ou no Real Madrid. A lista é liderada por Lamine Yamal (Barcelona) e Erling Haaland (Manchester City), ambos avaliados em 200 milhões de euros.

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Completam o top 10: Kylian Mbappé (Real Madrid, 180 milhões de euros), Pedri (Barcelona, 150 milhões de euros), Michael Olise (Bayern de Munique, 150 milhões de euros), Vini Jr (Real Madrid, 140 milhões de euros), Vitinha (PSG, 140 milhões de euros), João Neves (PSG, 140 milhões de euros), Jude Bellingham (Real Madrid, 130 milhões de euros) e Declan Rice (Arsenal, 120 milhões de euros).

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Os cinco da Espanha: Barcelona e Real Madrid no topo

Pelo lado do Barcelona, Yamal chega à Copa após ser eleito o Melhor Jogador da Temporada de La Liga. Aos 19 anos, o jovem foi fundamental na campanha do título espanhol e também na conquista da Eurocopa 2024, quando marcou um golaço contra a França. Seu companheiro de clube, Pedri, vive o auge da carreira aos 23 anos. O meio-campista acaba de ter sua melhor temporada pelo Barça e, se levar a Espanha ao bicampeonato europeu, o status de lenda o aguarda.

Lamine Yamal comemora gol pelo Barcelona (Foto: JOSE JORDAN / AFP)

Do lado do Real Madrid, Mbappé disputa sua terceira Copa. Campeão em 2018 e vice em 2022 (com um hat-trick na final), o francês pode igualar Cafu como o único jogador a chegar a três finais consecutivas. Também pode se tornar o maior artilheiro da história do torneio: atualmente tem 12 gols, a quatro do recorde de Klose. Vini Jr, por sua vez, busca seu primeiro título com a Seleção Brasileira. Aos 25 anos, reencontra Carlo Ancelotti – seu técnico no Real Madrid – e será uma das figuras centrais do Brasil. Jude Bellingham fecha a lista. Altamente valorizado desde jovem, o meio-campista pode dar à Inglaterra seu primeiro troféu desde 1966 e se tornar lenda em seu país.

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