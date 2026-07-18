Em estreia de brasileiro, Manchester United perde para time da segunda divisão em amistoso
Volante foi titular na partida, vencida pelo time do ator Ryan Reynolds
O Manchester United deu início à programação de pré-temporada para 2026/2027 com um resultado inesperado em Helsinque, na Finlândia. Neste sábado (18), a equipe comandada por Michael Carrick foi derrotada pelo Wrexham, clube que disputa a Championship (segunda divisão do Campeonato Inglês), por 1 a 0. O confronto, realizado no Estádio Olímpico da capital finlandesa, foi marcado pela estreia do volante brasileiro Andrey Santos com a camisa dos Red Devils.
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Recém-contratado junto ao Chelsea por 56 milhões de euros (aproximadamente R$ 330 milhões), o jovem de 22 anos foi escalado como titular e permaneceu em campo durante os primeiros 45 minutos. Apesar da derrota, Andrey Santos recebeu avaliações positivas da imprensa britânica, sendo poupado das críticas mais severas. O jornal Manchester Evening News concedeu ao brasileiro a nota 7, a mais alta atribuída aos jogadores do United na partida, descrevendo sua performance com a seguinte observação: — certamente não foi impecável, mas foi combativo e incisivo, trabalhou duro para conseguir a bola e tentou encontrar passes para frente.
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Time que venceu o United pertence aos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney
O gol da vitória do Wrexham, equipe que pertence aos atores de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney, ocorreu aos 39 minutos da etapa inicial. Samuel Smith, atacante formado nas categorias de base do próprio Manchester United, foi o responsável por balançar as redes após aproveitar um cruzamento rasteiro vindo da lateral esquerda. Antes disso, a melhor oportunidade do United havia sido com Mason Mount, que acertou a trave em uma cobrança de escanteio.
O Manchester United entrou em campo com time misto, sofrendo com diversos desfalques de atletas que participaram da Copa do Mundo. Ainda assim, nomes experientes como Harry Maguire, Luke Shaw e Mason Mount participaram do duelo. Na segunda etapa, Carrick optou por trocar completamente a equipe, utilizando jovens da base, mas não foi o suficiente para chegar ao empate.
A partida foi marcado por decisões controversas do árbitro. Os mais de 20 mil torcedores presentes vaiaram a equipe de arbitragem após um pedido de pênalti sobre o jovem Dan Gore ter sido ignorado nos minutos finais. Agora, o Manchester United segue a preparação com mais cinco amistosos agendados, sendo o próximo contra o Rosenborg, na Noruega, na sexta-feira (24). A estreia oficial na Premier League está marcada para o dia 22 de agosto.
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