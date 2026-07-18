logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Em estreia de brasileiro, Manchester United perde para time da segunda divisão em amistoso

Volante foi titular na partida, vencida pelo time do ator Ryan Reynolds

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 18:36
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Jogador do Manchester United disputa a bola com adversário em amistoso
Amistoso entre Manchester United e Wrexham. (Foto: Markku Ulander / Lehtikuva / AFP)

O Manchester United deu início à programação de pré-temporada para 2026/2027 com um resultado inesperado em Helsinque, na Finlândia. Neste sábado (18), a equipe comandada por Michael Carrick foi derrotada pelo Wrexham, clube que disputa a Championship (segunda divisão do Campeonato Inglês), por 1 a 0. O confronto, realizado no Estádio Olímpico da capital finlandesa, foi marcado pela estreia do volante brasileiro Andrey Santos com a camisa dos Red Devils.

  • Mbappé caminha para o campo e Deschamps vai para o lado oposto

    Mbappé lamenta ‘última dança’ de Deschamps antes de França x Inglaterra: ‘Falhamos’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Konaté falando no microfone em coletiva

    Astro da França é sincero sobre jogo contra Inglaterra na Copa: ‘Ninguém quer jogar’

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 horas
  • Jogadores da França caminhando

    Astro da França sofre lesão grave na Copa e deve ficar fora por até cinco meses

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 dias

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Andrey Santos atuando pelo Manchester United
    Brasileiro Andrey Santos atuando pelo Manchester United em amistoso. (Foto: Instagram / Manchester United)

    Recém-contratado junto ao Chelsea por 56 milhões de euros (aproximadamente R$ 330 milhões), o jovem de 22 anos foi escalado como titular e permaneceu em campo durante os primeiros 45 minutos. Apesar da derrota, Andrey Santos recebeu avaliações positivas da imprensa britânica, sendo poupado das críticas mais severas. O jornal Manchester Evening News concedeu ao brasileiro a nota 7, a mais alta atribuída aos jogadores do United na partida, descrevendo sua performance com a seguinte observação: — certamente não foi impecável, mas foi combativo e incisivo, trabalhou duro para conseguir a bola e tentou encontrar passes para frente.

    continua após a publicidade

    ➡️ Astro da França é sincero sobre jogo contra Inglaterra na Copa: 'Ninguém quer jogar'

  • Bola da partida entre França e Inglaterra pela Copa do Mundo 2026

    Jade Picon entrou em campo na Copa do Mundo; entenda

    Fora de Campo
    Há 16 minutos
  • Aymeric Laporte reclama com arbitragem em França x Espanha na Copa do Mundo em 2026

    Zagueiro da Espanha critica arbitragem antes da final: 'Surpreenderam'

    Copa do Mundo 2026
    Há 56 minutos
  • Mbappé caminha para o campo e Deschamps vai para o lado oposto

    Mbappé lamenta 'última dança' de Deschamps antes de França x Inglaterra: 'Falhamos'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • Time que venceu o United pertence aos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney

    Ryan Reynolds é um dos donos do Wrexham, do País de Gales (Foto: Oli Scarff/AFP)
    Ryan Reynolds é um dos donos do Wrexham, do País de Gales (Foto: Oli Scarff/AFP)

    O gol da vitória do Wrexham, equipe que pertence aos atores de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney, ocorreu aos 39 minutos da etapa inicial. Samuel Smith, atacante formado nas categorias de base do próprio Manchester United, foi o responsável por balançar as redes após aproveitar um cruzamento rasteiro vindo da lateral esquerda. Antes disso, a melhor oportunidade do United havia sido com Mason Mount, que acertou a trave em uma cobrança de escanteio.

    O Manchester United entrou em campo com time misto, sofrendo com diversos desfalques de atletas que participaram da Copa do Mundo. Ainda assim, nomes experientes como Harry Maguire, Luke Shaw e Mason Mount participaram do duelo. Na segunda etapa, Carrick optou por trocar completamente a equipe, utilizando jovens da base, mas não foi o suficiente para chegar ao empate.

    continua após a publicidade

    A partida foi marcado por decisões controversas do árbitro. Os mais de 20 mil torcedores presentes vaiaram a equipe de arbitragem após um pedido de pênalti sobre o jovem Dan Gore ter sido ignorado nos minutos finais. Agora, o Manchester United segue a preparação com mais cinco amistosos agendados, sendo o próximo contra o Rosenborg, na Noruega, na sexta-feira (24). A estreia oficial na Premier League está marcada para o dia 22 de agosto.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    arte onde assistir a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

    Onde Assistir

    Argentina x Espanha: onde assistir à final da Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Xabi Alonso em treinamentos do Chelsea

    Futebol Internacional

    Chelsea dá 'chapéu' no Arsenal e fecha contratação recorde

    Há 3 horas
    Espanha x Argentina (reprodução seleções)

    Copa do Mundo 2026

    Enquete: Para quem vai sua torcida na final, Espanha ou Argentina?

    Há 3 horas
    Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid sobre o Espanyol, pela La Liga

    Futebol Internacional

    Gigante inglês pode tirar Vini Jr. do Real Madrid, segundo portal

    Há 3 horas
    Matheus França comemorando o hat-trick pelo Crystal Palace

    Futebol Internacional

    Após deixar o Vasco, Matheus França faz hat-trick em volta a time inglês

    Há 4 horas
    Filipe Luís em ação pelo seu primeiro testo Monaco

    Futebol Internacional

    Ex-Flamengo, Filipe Luís estreia com goleada no comando do Monaco

    Há 5 horas
    Mais LANCE!
    Savinho (foto: reprodução Instagram)

    Atlético receberá quantia milionária por transferência de Savinho no futebol europeu

    Lionel Messi, da Argentina, em evento antes da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha

    Terceira final de Messi simboliza revolução da longevidade no esporte

    Harry Kane lamenta eliminação da Inglaterra para a Argentina na Copa do Mundo de 2026

    Última Copa? Eliminação pode encerrar sonho de Kane e abalar Bola de Ouro

    Jogadores da Espanha comemoram classificação para a final da Copa do Mundo de 2026

    Espanha busca manter 100% de aproveitamento em finais de Copa do Mundo

    Mbappé comemorando

    França x Inglaterra: veja tudo que está em jogo na disputa do 3º lugar da Copa

    Haaland ganha de Gabriel Magalhães e marca para a Noruega contra o Brasil pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

    Jornal português aponta três brasileiros entre as maiores decepções da Copa do Mundo

    França e Inglaterra se enfrentam na disputa de terceiro lugar

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste sábado (18/07)

    Yamal com os braços erguidos jogando pela Espanha

    Yamal pode repetir feito de Mbappé em Copas do Mundo

    Lionel Scaloni entoa efusivamente o hino argentino antes de jogo da Copa do Mundo

    Scaloni, o técnico que mudou a história de Messi na Argentina e construiu 'La Scaloneta'

    Jogadores da Espanha comemoram gol contra a França

    Da revolução do passe ao jogo vertical: como o meio de campo da Espanha mudou de 2010 para 2026

    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (18/07/2026)

    Jogadores da Espanha comemoram classificação para a final da Copa do Mundo de 2026

    Espanha 2010 x 2026: Coincidências apontam título da Fúria na Copa do Mundo