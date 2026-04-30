'Quebrado', Real Madrid tem 55 lesões na temporada após o Mundial de Clubes
Clube sofre no cenário espanhol e europeu na temporada
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Com uma pré-temporada atípica devido ao Mundial de Clubes, o Real Madrid teve um período muito curto para se preparar para 2025/2026. Segundo o jornal "Marca", essa questão é um dos fatores que explicam as 55 lesões no elenco merengue entre agosto e abril.
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Com o fim da campanha no Mundial de Clubes no dia 9 de julho, o Real Madrid se reapresentou no dia 4 de agosto, realizou um amistoso e iniciou sua jornada na La Liga em 19 de agosto. Um período curto e tratado internamente como longe do ideal para competir no mais alto nível do futebol.
Durante a temporada, o Real Madrid chegou a tomar "medidas radicais", como uma troca na chefia do departamento médico do clube. No entanto, a mudança não teve o efeito esperado, uma vez que peças chaves do plantel, como Mbappé, Arda Güler e Éder Militão se lesionaram na reta final da temporada e não enfrentam o Espanyol, no domingo (3).
Internamente, o Real Madrid entende que a raiz dos problemas da temporada está na falta de uma preparação adequada, o que culminou em diversas lesões tanto com Xabi Alonso, quanto com Álvaro Arbeloa.
Real Madrid sofre sozinho por conta do Mundial de Clubes?
Dentre os quatro semifinalistas da Champions League, apenas o Arsenal não esteve presente no Mundial de Clubes e não teve qualquer alteração no planejamento de pré-temporada. O Atlético de Madrid foi eliminado na fase de grupos da competição e também não viu sua preparação tão impactada.
Em competições nacionais, o Bayern de Munique conquistou a Bundesliga de forma antecipada, enquanto PSG e Inter de Milão estão próximos da confirmação dos títulos em seus países. Assim como o Real Madrid, os três estiveram no Mundial de Clubes e chegaram até o mata-mata.
Na Inglaterra, o Manchester City disputa ponto a ponto com o Arsenal o troféu da Premier League mesmo tendo tido um período menor de pré-temporada por ter chegado às oitavas de final do Mundial de Clubes. A equipe de Pep Guardiola depende apenas de si para vencer mais uma vez o Campeonato Inglês.
Por outro lado, o Barcelona sobra no Campeonato Espanhol e pode confirmar o título neste fim de semana em caso de vitória sobre o Osasuna e pendente de um tropeço do Real Madrid.
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