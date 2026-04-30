'Quebrado', Real Madrid tem 55 lesões na temporada após o Mundial de Clubes

Com uma pré-temporada atípica devido ao Mundial de Clubes, o Real Madrid teve um período muito curto para se preparar para 2025/2026. Segundo o jornal "Marca", essa questão é um dos fatores que explicam as 55 lesões no elenco merengue entre agosto e abril.

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Com o fim da campanha no Mundial de Clubes no dia 9 de julho, o Real Madrid se reapresentou no dia 4 de agosto, realizou um amistoso e iniciou sua jornada na La Liga em 19 de agosto. Um período curto e tratado internamente como longe do ideal para competir no mais alto nível do futebol.

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Durante a temporada, o Real Madrid chegou a tomar "medidas radicais", como uma troca na chefia do departamento médico do clube. No entanto, a mudança não teve o efeito esperado, uma vez que peças chaves do plantel, como Mbappé, Arda Güler e Éder Militão se lesionaram na reta final da temporada e não enfrentam o Espanyol, no domingo (3).

Internamente, o Real Madrid entende que a raiz dos problemas da temporada está na falta de uma preparação adequada, o que culminou em diversas lesões tanto com Xabi Alonso, quanto com Álvaro Arbeloa.

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Real Madrid sofre sozinho por conta do Mundial de Clubes?

Dentre os quatro semifinalistas da Champions League, apenas o Arsenal não esteve presente no Mundial de Clubes e não teve qualquer alteração no planejamento de pré-temporada. O Atlético de Madrid foi eliminado na fase de grupos da competição e também não viu sua preparação tão impactada.

Em competições nacionais, o Bayern de Munique conquistou a Bundesliga de forma antecipada, enquanto PSG e Inter de Milão estão próximos da confirmação dos títulos em seus países. Assim como o Real Madrid, os três estiveram no Mundial de Clubes e chegaram até o mata-mata.

Na Inglaterra, o Manchester City disputa ponto a ponto com o Arsenal o troféu da Premier League mesmo tendo tido um período menor de pré-temporada por ter chegado às oitavas de final do Mundial de Clubes. A equipe de Pep Guardiola depende apenas de si para vencer mais uma vez o Campeonato Inglês.

Por outro lado, o Barcelona sobra no Campeonato Espanhol e pode confirmar o título neste fim de semana em caso de vitória sobre o Osasuna e pendente de um tropeço do Real Madrid.

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