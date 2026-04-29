Apontado como favorito do Real Madrid, Mourinho despista sobre futuro

Apontado como o favorito de Florentino Pérez para assumir o Real Madrid na próxima temporada, José Mourinho tratou de esfriar os rumores em entrevista ao "SportMediaset". O técnico do Benfica evitou confirmar ou negar qualquer aproximação com o clube espanhol e deixou claro que sua prioridade, neste momento, segue sendo o trabalho em Portugal.

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Quando perguntado sobre os rumores que o ligam ao Real Madrid, Mourinho foi direto ao afirmar que sua atenção está voltada ao trabalho no futebol português.

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— Não é o momento — resumiu o treinador, sem confirmar ou negar qualquer negociação.

O português também abordou a possibilidade de assumir uma seleção nacional no futuro. Embora admita que a ideia exista, descartou que esse seja um passo imediato em sua carreira. Mourinho explicou que ainda se vê profundamente ligado à rotina intensa do futebol de clubes.

— Penso nisso, mas depois também penso na minha vida sem o futebol de clubes. Sem treinar todos os dias, ganhar, perder e empatar três vezes por semana. Ser feliz, triste, frustrado, querer melhorar… não consigo imaginar a minha vida sem estas coisas — acrescentou.

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Mourinho impõe prazo e tem três cenários para saída do Benfica

Nos bastidores, no entanto, o treinador já sinalizou sua posição. Segundo fontes próximas a Mourinho ouvidas pelo jornal "Diario AS", ele quer que seu futuro seja resolvido até 24 de maio, no máximo. O técnico cumpriu sua parte do acordo com o Benfica, apresentando um dossiê com exigências para continuar no clube na temporada 2026/27, último ano de seu contrato. Agora, cabe ao presidente Rui Costa dar o próximo passo.

Deste modo, Mourinho estaria analisando três cenários para rescindir o contrato, segundo o AS. O primeiro seria se Rui Costa optasse por uma mudança imediata no comando do Benfica. O segundo se ativa se um clube que lhe interesse, seja o Real Madrid ou outro, oferecer o cargo – neste caso, ele pode acionar uma cláusula de rescisão por um valor muito baixo, estimado em cerca de 3 milhões de euros, que pode ser acionada em até dez dias após sua última partida da temporada. O terceiro cenário é o da continuidade, com proposta de renovação e cláusula de rescisão elevada.

Técnico do Benfica, José Mourinho em coletiva de imprensa da Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

O prazo de 24 de maio não é arbitrário. Trata-se de uma escolha estratégica, pois tanto a Premier League quanto a La Liga terminam no fim de semana de 23 e 24 de maio – as duas principais janelas de transferências para Mourinho.

Real Madrid observa situação de Mourinho, mas diretoria está dividida

O Real Madrid observa tudo à distância com cautela, de acordo com a imprensa espanhola. Conhecem os termos da rescisão de Mourinho com o Benfica, e a afeição entre Florentino Pérez e o treinador persiste desde sua passagem pelo clube espanhol entre 2010 e 2013. Os dois nutrem admiração e respeito mútuos, e mantiveram contato ao longo dos anos.

No entanto, segundo informações do jornal AS, alguns dirigentes do Real Madrid consideram o treinador ultrapassado e estão aconselhando Pérez a não contratá-lo. A saída de Álvaro Arbeloa é dada como muito mais provável do que sua permanência, mas dentro do clube insistem que ainda não há acordo com Mourinho e que nada foi decidido. Outros nomes, como Didier Deschamps, ainda são cogitados, enquanto a opção Jürgen Klopp está praticamente descartada.

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