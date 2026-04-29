Espanhóis citam 'efeito Diniz' após boa fase do Corinthians

O bom momento do Corinthians sob o comando de Fernando Diniz ganhou destaque na imprensa espanhola. O jornal "AS" ressaltou a campanha invicta do treinador desde que assumiu o clube — quatro vitórias e dois empates — e cunhou a expressão "efeito Diniz" para descrever a reação da equipe na temporada.

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Na matéria, o veículo destaca que Diniz assumiu o Corinthians com a missão de reverter a má fase dentro de campo, em meio à instabilidade institucional que afeta o clube. Mesmo com o cenário conturbado fora das quatro linhas e a lesão do atacante Memphis Depay, o treinador conseguiu dar resposta imediata com uma sequência positiva que afastou a equipe da zona de rebaixamento.

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A reportagem aponta a solidez defensiva como principal fator do bom momento. O Corinthians acumula cinco partidas consecutivas sem sofrer gols, marca que não era alcançada há bastante tempo pelo clube. Segundo a análise, o esquema tático de Diniz, com bloco mais baixo, prioriza o fechamento dos espaços centrais. Jogadores como Gabriel Paulista se adaptaram bem à proposta, enquanto a marcação próxima à área reduz espaços e permite ao time dosar a energia ao longo das partidas.

O jornal também cita a vitória por 2 a 0 sobre o Santa Fe, em 16 de abril, como exemplo do potencial da equipe jogando em casa. O resultado reforçou a mudança de dinâmica do time. A análise indica que, sob o comando de Dorival Júnior, alguns jogadores pareciam desconectados, enquanto Diniz conseguiu reorganizar o grupo.

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Diniz destacou que Memphis não jogará contra o Peñarol. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

Jornal cita fragilidades do Corinthians

Apesar da sequência invicta, o sistema ainda está longe de funcionar a longo prazo, segundo a leitura do "AS". Ofensivamente, o Corinthians apresenta fragilidades. A ausência de Memphis Depay tem sido um grande golpe, e a equipe marcou apenas quatro gols em cinco jogos. Jesse Lingard melhorou seu desempenho ao longo das partidas e parece ter reencontrado o caminho do gol, mas a precisão nas finalizações ainda é uma preocupação.

A Libertadores, segundo o jornal, representa um grande desafio para o Corinthians. Em todo caso, é inegável que o clube finalmente alcançou a estabilidade esportiva de que precisava. O objetivo de Diniz ao chegar era estancar a onda de derrotas, e ele conseguiu. Se mantiver a solidez defensiva e encontrar um sistema ofensivo que melhore a finalização, o time paulista tem grandes chances de construir um projeto de longo prazo.

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