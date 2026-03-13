Brasileiro é destaque na goleada do Chengdu Rongcheng, da China

O atacante brasileiro Felipe Silva iniciou a sua participação na atual edição da CSL, a primeira divisão do Campeonato Chinês, com uma atuação de destaque. Na rodada de abertura do torneio, realizada na última sexta-feira, dia 6 de março, o jogador registrou um gol e uma assistência na goleada do Chengdu Rongcheng por 5 a 1 sobre o Shenzhen Peng City.

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O atleta, que encerrou a temporada de 2025 entre os cinco principais artilheiros da liga com 15 gols e chegou a ser eleito o melhor jogador do mês de agosto, celebrou o resultado e avaliou o processo de transição da equipe sob o comando de um novo treinador.

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— Estou muito feliz em começar o ano marcando no Campeonato Chinês. Já havia marcado na Champions da Ásia e começo o ano da mesma forma como terminei. É um ano de adaptação com o novo treinador que chegou, mudou o esquema tático de jogo, mudou muita coisa. Ainda temos muita coisa para melhorar e espero que a gente evolua. Sabemos que não é um campeonato fácil e longo durante o ano. Quero que o time fique pronto o quanto antes. É muito bom estrear com vitória e com gol — celebrou o atacante.

Situação contratual e as perspectivas para o futuro

Apesar do bom desempenho recente em campo, o jogador vive um período de indefinição nos bastidores. O vínculo de Felipe com o Chengdu Rongcheng é válido apenas até o final de 2026, o que permite que ele assine um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir do meio do ano. O atacante revelou que, até o momento, não foi procurado pela diretoria para tratar de uma possível renovação. Ao abordar o tema, o brasileiro expressou o desejo de permanecer, mas destacou que está aberto a avaliar o mercado caso o clube não se manifeste.

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— Falta menos de um ano para acabar o meu contrato e sempre mostrei o desejo de ficar no clube. Lógico que muita coisa pode acontecer. Até o momento não me procuraram para renovação. Ainda não sei de nada. Estou aguardando uma resposta do clube. Lógico que não podemos ficar esperando por um só clube, até porque no meio do ano posso assinar um pré-contrato com outra equipe. Eles têm até junho para me dar uma resposta se vão querer renovar ou não, e vou seguir fazendo o meu trabalho. Se não for com o Chengdu, outra equipe pode me procurar, como já aconteceu no ano passado. Vou ficar na espera e, se nada acontecer até o meio do ano, eles abrem espaço para eu procurar outra coisa — desabafou.

Felipe Silva pelo Chengdu Rongcheng (Foto: Divulgação/Chengdu Rongcheng)

Trajetória até o futebol asiático

Revelado pelas categorias de base do Fluminense do Piauí em 2011, Felipe Silva construiu a sua carreira no futebol brasileiro passando por equipes como Ferroviária, Bragantino e Vila Nova. A sua transição para o continente asiático ocorreu no ano de 2018, quando se transferiu para o Gwangju, da Coreia do Sul. Após três anos atuando no país sul-coreano, o atacante chegou ao Chengdu Rongcheng em 2021, equipe que defende desde então.

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