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Aston Villa acerta contratação de atacante sem espaço no Chelsea

Garnacho chega por empréstimo com obrigação de compra condicionada ao número de partidas na temporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 16:34
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Jogadores do Aston Villa comemorando gol (Foto: Darren Staples/AFP)
Jogadores do Aston Villa comemorando gol (Foto: Darren Staples/AFP)

O Aston Villa chegou a um acordo com o Chelsea para contratar Alejandro Garnacho. O atacante argentino será emprestado ao clube de Birmingham, com uma cláusula de obrigação de compra de 50 milhões de libras (cerca de R$ 338 milhões) condicionada ao cumprimento de uma quantidade mínima de partidas na temporada 2026/27. O jogador já realizou exames médicos e está na cidade para finalizar os últimos detalhes da transferência.

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A contratação foi um pedido do técnico Unai Emery, que já desejava contar com Garnacho desde a última janela de transferências, quando o argentino deixou o Manchester United para acertar com o Chelsea. Caso a cláusula seja ativada, o atacante assinará contrato válido por quatro temporadas com o Villa.

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Garnacho busca mais espaço após temporada no Chelsea

Sem conseguir se firmar como titular na equipe londrina, Garnacho iniciou apenas 22 partidas na última temporada, sendo 14 pela Premier League, e marcou oito gols. O argentino também ficou fora da lista final da seleção da Argentina para a Copa do Mundo de 2026, apesar de ter integrado a pré-lista elaborada pelo técnico.

A saída foi facilitada pelo novo treinador do Chelsea, Xabi Alonso, que autorizou o atacante a não participar do início da pré-temporada enquanto definia seu futuro. O clube londrino passa por um processo de reformulação do elenco após investir 117 milhões de libras na contratação de Morgan Rogers, justamente junto ao Aston Villa.

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Garnacho comemora gol pelo Chelsea na Copa da Inglaterra
Garnacho comemora gol pelo Chelsea na Copa da Inglaterra (Foto: PETER POWELL / AFP)

Modelo do negócio ajuda clubes a atender regras da Uefa

A operação também atende aos interesses financeiros das duas equipes em relação às regras da Uefa. Como Chelsea e Aston Villa negociaram recentemente Morgan Rogers, uma transferência definitiva de Garnacho nesta janela poderia ser enquadrada como troca de jogadores, reduzindo o lucro contabilizado pelo clube inglês na venda do meia.

Por isso, as partes optaram por um empréstimo com obrigação de compra condicionada. Caso os critérios previstos no contrato sejam cumpridos somente após o período de 45 dias considerado pela Uefa, a transferência definitiva poderá ser registrada posteriormente, preservando os benefícios financeiros para ambos os clubes.

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Jogadores do Aston Villa comemoram gol contra o Manchester City, em jogo pela Premier League
Jogadores do Aston Villa comemoram gol contra o Manchester City, em jogo pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

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