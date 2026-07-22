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Arsenal mira contratação de astro do PSG após ser 'roubado' pelo Chelsea

Gunners buscam alternativa após perder Morgan Rogers para rival

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 17:42
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Barcola em ação na partida entre França e Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo
Barcola em ação na partida entre França e Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Com olhar atento no mercado de transferências, o Arsenal busca a contratação do atacante Bradley Barcola, do PSG. O francês é visto como prioridade após o acerto do Chelsea com Morgan Rogers, que era o alvo número um dos Gunners na janela, segundo a "Sky Sports".

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Atual bicampeão da Champions League, o PSG está disposto a se desfazer de Barcola, mas por uma oferta considerada boa. Os franceses buscam a contratação de Yan Diomande, o que tiraria o espaço do jogador pretendido pelo Arsenal no elenco comandado por Luis Enrique.

Reserva no PSG, Barcola poderia ganhar um outro status com uma transferência para o Arsenal, que precisa de um jogador pelo lado esquerdo de ataque. O clube de Mikel Arteta perdeu Leandro Trossard para o Besiktas, enquanto Gabriel Martinelli não tem seu futuro definido.

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Nas últimas semanas, o Arsenal acertou a contratação de Christos Tzolis, que é um ponta grego de 24 anos e que se destacou com a camisa do Club Brugge, da Bélgica, na última temporada. No entanto, o jogador é visto mais como um atleta para compor o elenco do que entrar e resolver uma carência do setor ofensivo.

Arsenal mira contratação de Bruno Guimarães

Além de olhar para o setor ofensivo, o Arsenal também mira a contratação do meia Bruno Guimarães, do Newcastle. Segundo o jornalista Ben Jacobs, os Gunners pretendiam aumentar a proposta em relação a última rejeitada pelos Magpies e oferecer cerca de 70 milhões de libras (R$ 477,8 milhões) pelo brasileiro.

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Barcola comemora com dedo apontado para o céu gol da França sobre a Inglaterra na Copa do Mundo
Barcola comemora com dedo apontado para o céu gol da França sobre a Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)
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