Arsenal mira contratação de astro do PSG após ser 'roubado' pelo Chelsea
Gunners buscam alternativa após perder Morgan Rogers para rival
Com olhar atento no mercado de transferências, o Arsenal busca a contratação do atacante Bradley Barcola, do PSG. O francês é visto como prioridade após o acerto do Chelsea com Morgan Rogers, que era o alvo número um dos Gunners na janela, segundo a "Sky Sports".
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Atual bicampeão da Champions League, o PSG está disposto a se desfazer de Barcola, mas por uma oferta considerada boa. Os franceses buscam a contratação de Yan Diomande, o que tiraria o espaço do jogador pretendido pelo Arsenal no elenco comandado por Luis Enrique.
Reserva no PSG, Barcola poderia ganhar um outro status com uma transferência para o Arsenal, que precisa de um jogador pelo lado esquerdo de ataque. O clube de Mikel Arteta perdeu Leandro Trossard para o Besiktas, enquanto Gabriel Martinelli não tem seu futuro definido.
Nas últimas semanas, o Arsenal acertou a contratação de Christos Tzolis, que é um ponta grego de 24 anos e que se destacou com a camisa do Club Brugge, da Bélgica, na última temporada. No entanto, o jogador é visto mais como um atleta para compor o elenco do que entrar e resolver uma carência do setor ofensivo.
Arsenal mira contratação de Bruno Guimarães
Além de olhar para o setor ofensivo, o Arsenal também mira a contratação do meia Bruno Guimarães, do Newcastle. Segundo o jornalista Ben Jacobs, os Gunners pretendiam aumentar a proposta em relação a última rejeitada pelos Magpies e oferecer cerca de 70 milhões de libras (R$ 477,8 milhões) pelo brasileiro.
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