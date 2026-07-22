Goleiro ítalo-brasileiro renova com o Basel até 2030 e ganha espaço no time principal
Goleiro ítalo-brasileiro participou dos três amistosos na preparação para a temporada
O goleiro Renato D'Autilia, de 18 anos, vive um momento importante no início da temporada europeia. Nascido no Brasil e com dupla nacionalidade italiana, o arqueiro participou dos três amistosos de pré-temporada da equipe principal do Basel, renovou contrato com o clube suíço até 2030 e voltou a ser convocado para a seleção italiana sub-18.
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As oportunidades nos jogos preparatórios contra Juventus, Winterthur e Yverdon Sport representam mais um passo na evolução do goleiro, que chegou ao Basel na temporada 2025/26 e, até então, vinha atuando pelo time B e pela equipe sub-19.
O bom desempenho também foi recompensado fora de campo. O Basel decidiu ampliar o vínculo do atleta por mais dois anos. Antes válido até 2028, o contrato agora se estende até meados de 2030, reforçando a confiança do clube no desenvolvimento do jovem goleiro.
— A temporada passada foi muito importante para mim. Cheguei a um clube novo, precisei entender uma cultura diferente, um estilo de jogo diferente e trabalhar todos os dias para evoluir. Atuar pelo time B e pelo Sub-19 foi essencial para ganhar ritmo, confiança e conhecer a identidade do Basel. Hoje sinto que todo esse processo está fazendo a diferença — afirmou Renato.
Convocação para a seleção italiana
Além do espaço conquistado no Basel, Renato voltou a ser lembrado pela seleção italiana. O goleiro, que possui dupla cidadania, foi convocado para defender a equipe sub-18, dando sequência à trajetória iniciada nas categorias sub-15 e sub-17 da Azzurra.
Natural da Bahia, o jogador iniciou sua formação nas categorias de base do Palmeiras antes de seguir para a Europa. No futebol italiano, também passou pelas bases de Inter de Milão e Bologna, experiência que antecedeu sua chegada ao futebol suíço.
Foco no Basel sem esquecer o Brasil
Mesmo integrado à seleção italiana de base, Renato afirma que mantém o sonho de, futuramente, defender também a Seleção Brasileira.
— Vestir a camisa do time principal do Basel pela primeira vez foi uma emoção enorme. São experiências que ficam marcadas para sempre. Enfrentar equipes fortes como a Juventus e participar dessa preparação aumenta ainda mais minha motivação. Estou aprendendo muito com os treinadores e com os goleiros mais experientes. Cada treino e cada minuto em campo representam uma oportunidade de crescimento — disse.
— O futebol italiano fez parte da minha formação e sou muito grato pelas oportunidades que tive representando a Azzurra nas categorias de base. Ao mesmo tempo, nasci no Brasil, tenho muito orgulho das minhas origens e seria uma honra enorme defender a Seleção Brasileira um dia. Hoje meu foco é continuar evoluindo no Basel, porque sei que as oportunidades nas seleções são consequência do trabalho realizado no clube — completou.
Na última temporada, Renato disputou 14 partidas entre a equipe B e o sub-19 do Basel. Agora, inicia um novo ciclo integrado ao elenco principal e também pode atuar pela equipe sub-21 para ganhar minutagem ao longo da temporada. O clube suíço investiu inicialmente 250 mil euros em sua contratação, valor que pode superar 900 mil euros caso metas esportivas e convocações para seleções de base sejam atingidas.
Itália já contou com outros brasileiros na seleção
Ao longo da história, nomes como Filó, Thiago Motta, Jorginho, Emerson Palmieri, Rafael Tolói, Luiz Felipe e João Pedro vestiram a camisa da Azzurra. Na conquista da Eurocopa de 2021, por exemplo, Jorginho, Emerson Palmieri e Tolói integraram o elenco campeão. O primeiro brasileiro a atuar e conquistar uma Copa do Mundo pela Itália foi Anfilogino Guarisi, o Filó, campeão do Mundial de 1934, iniciando uma longa lista de atletas brasileiros que representaram a seleção italiana.
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