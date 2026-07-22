Goleiro ítalo-brasileiro renova com o Basel até 2030 e ganha espaço no time principal Goleiro ítalo-brasileiro participou dos três amistosos na preparação para a temporada

O goleiro Renato D'Autilia, de 18 anos, vive um momento importante no início da temporada europeia. Nascido no Brasil e com dupla nacionalidade italiana, o arqueiro participou dos três amistosos de pré-temporada da equipe principal do Basel, renovou contrato com o clube suíço até 2030 e voltou a ser convocado para a seleção italiana sub-18.

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As oportunidades nos jogos preparatórios contra Juventus, Winterthur e Yverdon Sport representam mais um passo na evolução do goleiro, que chegou ao Basel na temporada 2025/26 e, até então, vinha atuando pelo time B e pela equipe sub-19.

O bom desempenho também foi recompensado fora de campo. O Basel decidiu ampliar o vínculo do atleta por mais dois anos. Antes válido até 2028, o contrato agora se estende até meados de 2030, reforçando a confiança do clube no desenvolvimento do jovem goleiro.

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— A temporada passada foi muito importante para mim. Cheguei a um clube novo, precisei entender uma cultura diferente, um estilo de jogo diferente e trabalhar todos os dias para evoluir. Atuar pelo time B e pelo Sub-19 foi essencial para ganhar ritmo, confiança e conhecer a identidade do Basel. Hoje sinto que todo esse processo está fazendo a diferença — afirmou Renato.

Convocação para a seleção italiana

Além do espaço conquistado no Basel, Renato voltou a ser lembrado pela seleção italiana. O goleiro, que possui dupla cidadania, foi convocado para defender a equipe sub-18, dando sequência à trajetória iniciada nas categorias sub-15 e sub-17 da Azzurra.

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Natural da Bahia, o jogador iniciou sua formação nas categorias de base do Palmeiras antes de seguir para a Europa. No futebol italiano, também passou pelas bases de Inter de Milão e Bologna, experiência que antecedeu sua chegada ao futebol suíço.

Renato D'Autilia em ação pelo Basel (Foto: Divulgação)

Foco no Basel sem esquecer o Brasil

Mesmo integrado à seleção italiana de base, Renato afirma que mantém o sonho de, futuramente, defender também a Seleção Brasileira.

— Vestir a camisa do time principal do Basel pela primeira vez foi uma emoção enorme. São experiências que ficam marcadas para sempre. Enfrentar equipes fortes como a Juventus e participar dessa preparação aumenta ainda mais minha motivação. Estou aprendendo muito com os treinadores e com os goleiros mais experientes. Cada treino e cada minuto em campo representam uma oportunidade de crescimento — disse.

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— O futebol italiano fez parte da minha formação e sou muito grato pelas oportunidades que tive representando a Azzurra nas categorias de base. Ao mesmo tempo, nasci no Brasil, tenho muito orgulho das minhas origens e seria uma honra enorme defender a Seleção Brasileira um dia. Hoje meu foco é continuar evoluindo no Basel, porque sei que as oportunidades nas seleções são consequência do trabalho realizado no clube — completou.

Na última temporada, Renato disputou 14 partidas entre a equipe B e o sub-19 do Basel. Agora, inicia um novo ciclo integrado ao elenco principal e também pode atuar pela equipe sub-21 para ganhar minutagem ao longo da temporada. O clube suíço investiu inicialmente 250 mil euros em sua contratação, valor que pode superar 900 mil euros caso metas esportivas e convocações para seleções de base sejam atingidas.

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Itália já contou com outros brasileiros na seleção

Ao longo da história, nomes como Filó, Thiago Motta, Jorginho, Emerson Palmieri, Rafael Tolói, Luiz Felipe e João Pedro vestiram a camisa da Azzurra. Na conquista da Eurocopa de 2021, por exemplo, Jorginho, Emerson Palmieri e Tolói integraram o elenco campeão. O primeiro brasileiro a atuar e conquistar uma Copa do Mundo pela Itália foi Anfilogino Guarisi, o Filó, campeão do Mundial de 1934, iniciando uma longa lista de atletas brasileiros que representaram a seleção italiana.

Jorginho com a medalha de campeão da Eurocopa (Foto: John Sibley / AFP)

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