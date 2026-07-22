Thiago Almada dá sinal positivo ao Flamengo, e empresário viajará ao Rio para avançar negociação
Jogador estava com a Seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2026
O Flamengo deu um passo importante na tentativa de contratar Thiago Almada, principal alvo do clube nesta janela de transferências. Após analisar o projeto esportivo apresentado pela diretoria rubro-negra, o meia argentino sinalizou positivamente para a transferência, abrindo caminho para o avanço das negociações.
A informação sobre o "ok" de Almada ao projeto do Flamengo foi publicada inicialmente pelo canal argentino Guardia Alta e confirmada pela reportagem do Lance!. Já a viagem do empresário do jogador ao Rio de Janeiro foi divulgada pela jornalista Raisa Simplicio e também confirmada pela reportagem do Lance!.
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O representante do meia tem chegada prevista ao Rio neste fim de semana para uma reunião com o diretor de futebol José Boto. No encontro, as partes discutirão os detalhes finais do projeto e os próximos passos para a conclusão da negociação.
Com o aval do jogador, o Flamengo agora concentra esforços para chegar a um acordo definitivo com o Atlético de Madrid, clube que detém os direitos econômicos do argentino. Antes da formalização da proposta, as diretorias discutem questões como o formato de pagamento, número de parcelas e o valor final da operação.
O Rubro-Negro já possuía um acordo verbal com os representantes de Almada e acredita que a boa relação construída com o Atlético de Madrid nos últimos anos pode facilitar o desfecho da transferência. A expectativa é que a proposta flamenguista supere os 20 milhões de euros (cerca de R$ 115,5 milhões) oferecidos pelo River Plate, mas permaneça abaixo dos 28 milhões de euros (aproximadamente R$ 161,8 milhões).
Flamengo ganhou força após mudança de cenário
Antes da disputa da Copa do Mundo, Almada priorizava a permanência no futebol europeu. O meia recusou investidas de clubes da Rússia, Ucrânia e da Arábia Saudita. O próprio Flamengo realizou uma sondagem em junho, mas ouviu que o desejo do jogador era seguir no Velho Continente.
O cenário, porém, mudou nas últimas semanas. Sem receber propostas consideradas ideais da Europa, o argentino passou a enxergar com bons olhos um retorno ao futebol sul-americano. Foi nesse momento que o Flamengo intensificou as conversas e apresentou um projeto esportivo que agradou ao jogador.
O River Plate também avançou nas negociações e chegou a demonstrar confiança pela contratação, mas viu o Flamengo ganhar força na disputa nos últimos dias. A diretoria rubro-negra trata a operação como prioridade nesta janela, principalmente pela intenção de reforçar o elenco para a sequência das disputas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.
Internamente, o clube trabalha para concluir a negociação o quanto antes e evitar que a transferência se prolongue, transformando-se em uma novela no mercado da bola.
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