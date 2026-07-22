Endrick é anunciado como novo embaixador do UNICEF no Brasil
Endrick junta-se a nomes como Maisa e Lázaro Ramos para defender os direitos de crianças e adolescentes no país
Aos 20 anos, o atacante Endrick, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, deu um passo marcante em sua trajetória fora dos gramados. O atleta foi anunciado nesta quarta-feira (22) como o mais novo embaixador do UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) no Brasil. Referência e inspiração para milhões de jovens, o jogador passa a utilizar sua voz e alcance global para apoiar e promover iniciativas em defesa dos direitos da infância e da adolescência no país.
Análise: Cogitado por Trump na ONU, Infantino tem reeleição na Fifa em mãos
A taça não faz a coroa: por que a imortalidade do futebol vai além da Copa do Mundo
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com a nomeação, o jogador entra para um grupo seleto de personalidades que apoiam a causa em solo nacional, ao lado de nomes como Maisa, Renato Aragão, Daniela Mercury, Lázaro Ramos, Bruno Gagliasso e a personagem Mônica. O trabalho dos embaixadores consiste em engajar a sociedade e conscientizar o público sobre questões críticas que afetam meninos e meninas brasileiros.
Para o representante do UNICEF no Brasil, Joaquin Gonzalez-Aleman, a presença do atacante fortalece a ponte do órgão com as novas gerações:
— O trabalho de embaixadoras e embaixadores do UNICEF é de vital importância para que a população se mobilize em defesa da infância e da adolescência. Endrick é um jovem exemplo, que inspira milhões de crianças e adolescentes, e tem um grande potencial para levar as mensagens sobre os direitos de meninas e meninos para todo o Brasil.
Da base dos recordes ao compromisso social
Convocado pela primeira vez para assumir o papel institucional pela infância, Endrick destacou o peso e o significado da missão que assume junto ao organismo internacional:
— Receber o convite do UNICEF foi mais do que uma honra. É uma responsabilidade muito grande. Eu sei que milhões de crianças sonham todos os dias com um futuro melhor, assim como eu também sonhei. Quero usar minha voz para mostrar que elas podem acreditar em si mesmas, lutar pelos seus objetivos e nunca desistir. Nenhuma criança pode ficar para trás. Estou muito feliz de fazer parte dessa missão.
A nomeação consolida o papel do atleta como uma das figuras mais influentes da nova geração do esporte mundial. Contratado pelo Real Madrid em 2024, o atacante coleciona marcas precoces: é o estrangeiro mais jovem a marcar pelo clube em La Liga e o mais novo da história da equipe a balançar as redes na Champions League. Pela Seleção Brasileira, também cravou seu nome ao se tornar o atleta mais jovem a fazer um gol no lendário estádio de Wembley pela equipe principal.
Agora, o ídolo dos gramados estende seus recordes para além do esporte, assumindo o compromisso de liderar campanhas de mobilização social e conscientização sobre os direitos básicos das crianças em todo o território nacional.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Análise: Cogitado por Trump na ONU, Infantino tem reeleição na Fifa em mãosHá 12 minutos
Copa do Mundo 2026
A taça não faz a coroa: por que a imortalidade do futebol vai além da Copa do MundoHá 36 minutos
Futebol Feminino
Mariza projeta segundo semestre no Tigres Femenil e mira títulos na temporadaHá 42 minutos
Futebol Internacional
Casemiro se junta a Messi e é anunciado pelo Inter MiamiHá 52 minutos
Futebol Feminino
Kathellen é anunciada pelo Al-Hilal e assina contrato de dois anos com clube sauditaHá 1 hora
Futebol Internacional
Brasileiro, Pogba e ex-10 do Barça: o elenco que Filipe Luís tem à disposição no MonacoHá 1 hora
Mais LANCE!