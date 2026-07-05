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Copa do Mundo faz estreia de gigante na La Liga ser adiada

Real Madrid terá jogo de estreia remanejado para o fim do mês

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 14:31
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Jogadores do Real Madrid e Barcelona comemorando gol
Jogadores do Real Madrid e Barcelona comemorando gol (arte lance)

A bola vai demorar um pouco mais para rolar para o Real Madrid no Campeonato Espanhol. Devido ao avanço de seus atletas às semifinais da Copa do Mundo, o confronto diante da Real Sociedad — originalmente agendado entre 14 e 16 de agosto — foi adiado. O regulamento de La Liga prevê o remanejamento de partidas caso os clubes sofram baixas decorrentes do torneio mundial, medida adotada para assegurar o período de descanso e a intertemporada dos profissionais, conforme o acordo coletivo com a Associação dos Jogadores Espanhóis (AFE).

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    Vini Jr, Mbappé e Jude Bellingham apresentam terceiro uniforme do Real Madrid (Foto: Divulgação / Real Madrid)

    A confirmação do adiamento veio com o chaveamento das quartas de final da Copa. O embate entre França e Marrocos garante, no mínimo, um madridista na fase semifinal da competição global: ou o meia Brahim Díaz, pelos marroquinos, ou o trio francês composto por Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni e o recém-contratado Ibrahima Konaté. Com isso, o duelo contra a Real Sociedad foi transferido para o final de agosto, quando o Mundial já terá terminado.

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    O planejamento da La Liga


    Segundo informações divulgadas pelo jornal AS, Javier Tebas, presidente de La Liga, esclareceu a logística para o retorno dos atletas:

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    • Os jogadores que participarem das fases finais do Mundial terão três semanas de descanso após a sua última partida no torneio, seguidas por três semanas de preparação antes do retorno às competições oficiais.

    Tebas ratificou que a Liga elaborou um calendário flexível. A estratégia permite a realização da maioria dos confrontos da primeira rodada na data prevista, enquanto três ou quatro partidas remarcadas ocorrerão no meio da semana, entre a segunda e a terceira rodadas do campeonato.

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    Efeito dominó no campeonato


    O Real Madrid não será o único afetado pelo início tardio na competição nacional. Outros três duelos também podem sofrer alterações:

    Barcelona x Athletic de Bilbao

    Atlético de Madrid x Málaga

    Celta de Vigo x Osasuna

    Houve uma tentativa de evitar esse cenário fragmentado. A Associação dos Jogadores Espanhóis propôs o adiamento de toda a rodada de abertura por uma semana, o que garantiria que todas as equipes estreassem juntas. No entanto, a preferência da Liga foi manter a data de início original e desmembrar a rodada em datas diferentes.

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