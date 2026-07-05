Copa do Mundo faz estreia de gigante na La Liga ser adiada
Real Madrid terá jogo de estreia remanejado para o fim do mês
A bola vai demorar um pouco mais para rolar para o Real Madrid no Campeonato Espanhol. Devido ao avanço de seus atletas às semifinais da Copa do Mundo, o confronto diante da Real Sociedad — originalmente agendado entre 14 e 16 de agosto — foi adiado. O regulamento de La Liga prevê o remanejamento de partidas caso os clubes sofram baixas decorrentes do torneio mundial, medida adotada para assegurar o período de descanso e a intertemporada dos profissionais, conforme o acordo coletivo com a Associação dos Jogadores Espanhóis (AFE).
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A confirmação do adiamento veio com o chaveamento das quartas de final da Copa. O embate entre França e Marrocos garante, no mínimo, um madridista na fase semifinal da competição global: ou o meia Brahim Díaz, pelos marroquinos, ou o trio francês composto por Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni e o recém-contratado Ibrahima Konaté. Com isso, o duelo contra a Real Sociedad foi transferido para o final de agosto, quando o Mundial já terá terminado.
O planejamento da La Liga
Segundo informações divulgadas pelo jornal AS, Javier Tebas, presidente de La Liga, esclareceu a logística para o retorno dos atletas:
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Os jogadores que participarem das fases finais do Mundial terão três semanas de descanso após a sua última partida no torneio, seguidas por três semanas de preparação antes do retorno às competições oficiais.
Tebas ratificou que a Liga elaborou um calendário flexível. A estratégia permite a realização da maioria dos confrontos da primeira rodada na data prevista, enquanto três ou quatro partidas remarcadas ocorrerão no meio da semana, entre a segunda e a terceira rodadas do campeonato.
Efeito dominó no campeonato
O Real Madrid não será o único afetado pelo início tardio na competição nacional. Outros três duelos também podem sofrer alterações:
Barcelona x Athletic de Bilbao
Atlético de Madrid x Málaga
Celta de Vigo x Osasuna
Houve uma tentativa de evitar esse cenário fragmentado. A Associação dos Jogadores Espanhóis propôs o adiamento de toda a rodada de abertura por uma semana, o que garantiria que todas as equipes estreassem juntas. No entanto, a preferência da Liga foi manter a data de início original e desmembrar a rodada em datas diferentes.
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