Ídolo da Argentina, Batistuta elogia Lautaro e Julián Álvarez apesar da má fase
Dupla de atacantes tem apenas um gol somado na Copa do Mundo
Segundo maior artilheiro da história da Argentina, Gabriel Batistuta saiu em defesa de Lautaro Martínez e Julián Álvarez na Copa do Mundo. Em evento realizado nos Estados Unidos, o ex-jogador elogiou a dupla que não vive sua melhor fase na competição.
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- São estrelas mundiais. Estão aqui jogando a Copa do Mundo, defendendo a Argentina e creio que estão bem. Sempre esperamos que façam gols, mas agora Messi os está fazendo. Desde que tenhamos outro que faça gols, não há problemas. A Argentina joga em equipe.
Na Copa do Mundo, Lautaro Martínez marcou um gol de pênalti contra a Jordânia, enquanto Julián Álvarez ainda não balançou as redes na competição. Na sequência, Batistuta comentou sobre suas expectativas para o duelo entre Argentina e Egito, pelas oitavas de final.
- Tenho confiança, mas não estou tranquilo. Uma coisa é a fase de grupos e outra muito diferente é quando joga tudo ou nada, que é ganhar ou voltar para casa. Todo mundo fala, mas se esquecem que futebol é correr atrás de uma bola e que quando você chutar não sabe se vai entrar ou sair.
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Com a classificação sobre Cabo Verde, a Argentina encara o Egito nas oitavas de final, na terça-feira (8), às 13h (de Brasília).
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