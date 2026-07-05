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Ídolo da Argentina, Batistuta elogia Lautaro e Julián Álvarez apesar da má fase

Dupla de atacantes tem apenas um gol somado na Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 14:28
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Lautaro Martínez e Julián Álvarez comemora gol da Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo
Lautaro Martínez e Julián Álvarez comemora gol da Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: David Ramos/AFP)

Segundo maior artilheiro da história da Argentina, Gabriel Batistuta saiu em defesa de Lautaro Martínez e Julián Álvarez na Copa do Mundo. Em evento realizado nos Estados Unidos, o ex-jogador elogiou a dupla que não vive sua melhor fase na competição.

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    - São estrelas mundiais. Estão aqui jogando a Copa do Mundo, defendendo a Argentina e creio que estão bem. Sempre esperamos que façam gols, mas agora Messi os está fazendo. Desde que tenhamos outro que faça gols, não há problemas. A Argentina joga em equipe.

    Na Copa do Mundo, Lautaro Martínez marcou um gol de pênalti contra a Jordânia, enquanto Julián Álvarez ainda não balançou as redes na competição. Na sequência, Batistuta comentou sobre suas expectativas para o duelo entre Argentina e Egito, pelas oitavas de final.

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    - Tenho confiança, mas não estou tranquilo. Uma coisa é a fase de grupos e outra muito diferente é quando joga tudo ou nada, que é ganhar ou voltar para casa. Todo mundo fala, mas se esquecem que futebol é correr atrás de uma bola e que quando você chutar não sabe se vai entrar ou sair.

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    Lautaro Martínez e Julián Álvarez antes do jogo entre Argentina e Jordânia, pela Copa do Mundo
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