O fim de semana promete grandes emoções no futebol internacional com duelos imperdíveis entre seleções para os fãs do esporte. O Lance! selecionou cinco partidas de destaque para você acompanhar entre sábado (6) e domingo (7) da primeira semana de dezembro. Então, já anota na agenda e não perca!

📅 Cinco jogos do futebol internacional para assistir no fim de semana

Aston Villa x Arsenal

Aston Villa e Arsenal se enfrentam neste sábado (6), às 12h (de Brasília), pela 15ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Villa Park, em Birmingham (ING), com transmissão da ESPN e do Disney+.

Na terceira colocação com 27 pontos, o Aston Villa chega ao duelo embalado por uma sequência de seis vitórias que fortalece a campanha nas primeiras posições da Premier League. A equipe joga em casa e vive uma fase de forte competitividade, o que torna o confronto direto contra o líder ainda mais determinante para suas ambições na temporada.

Do outro lado, o Arsenal visita Birmingham sustentando a liderança do Campeonato Inglês, com 33 pontos, e um retrospecto recente consistente, com três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas. Com um elenco mais equilibrado e apontado como candidato ao título, os Gunners encaram o duelo como passo importante na disputa contra os rivais e a manutenção na liderança da liga.

Gabriel Martinelli em ação pelo Arsenal diante do Aston Villa (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Bournemouth x Chelsea

No duelo entre Evanilson e Estêvão, Bournemouth e Chelsea se enfrentam neste sábado (6), às 12h (de Brasília), pela 15ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING), com transmissão exclusiva do Disney+.

O Bournemouth chega ao confronto tentando recuperar estabilidade após resultados irregulares na Premier League. A equipe, que estava no G-4 no início do campeonato, ocupa a 14ª posição com 19 pontos, mas carrega fragilidades defensivas. Nos últimos cinco jogos, foram quatro derrotas, um empate e nenhuma vitória, cenário que pressiona o time mesmo atuando em casa.

O Chelsea visita o adversário consolidado na quarta colocação da Premier, somando 24 pontos vindo de derrota para o Leeds, após uma sequência recente de invencibilidade de três vitórias e dois empates. O time comandado por Enzo Maresca combina ataque eficiente (25 gols em 13 rodadas) com defesa sólida, vazada apenas 15 vezes. Embalado pelo bom momento e pela consistência na competição, os Blues seguem firmes na briga pelas primeiras posições.

Cole Palmer em ação durante jogo entre Chelsea e Bournemouth pela Premier League (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Real Betis x Barcelona

Real Betis e Barcelona se enfrentam neste sábado (6), às 14h30 (de Brasília), pela 15ª rodada de La Liga. A partida será realizada no Estádio Benito Villamarín, em Sevilla (ESP), com transmissão da ESPN e do Disney+.

Líder de La Liga com 37 pontos, o Barcelona visita o Betis tentando sustentar a vantagem mínima sobre o Real Madrid. Apesar de oscilar nas últimas rodadas — com quatro vitórias e uma derrota no período — a equipe catalã segue como candidata ao título e entra no confronto com favoritismo pelo elenco mais qualificado. Mesmo fora de casa, os Culés buscam manter o ritmo para seguirem no topo da tabela.

O Betis recebe o líder embalado por uma série positiva que inclui três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas. A equipe ocupa o quinto lugar com 24 pontos e tenta aproveitar o retorno de Antony, ausente no clássico anterior por suspensão, para desafiar o Barça em casa. Em boa fase, o clube vê o duelo como chance de encurtar a distância para as primeiras posições.

Lamine Yamal em ação durante jogo entre Barcelona e Real Betis no Campeonato Espanhol (Foto: Josep LAGO / AFP)

Napoli x Juventus

Napoli e Juventus se enfrentam neste domingo (7), às 16h45 (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. A partida será realizada no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA), com transmissão exclusiva do Disney+.

O Napoli ocupa a vice-liderança da Série A, somando 28 pontos e uma ótima campanha, com nove vitórias, um empate e três derrotas. No último compromisso, no meio de semana, a equipe italiana empatou com o Cagliari por 1 a 1 pela Copa da Itália, mas conquistou a classificação para as quartas de final, nos pênaltis.

Apesar de também ter ido às quartas da copa nacional após bater a Udinese por 2 a 0, a Juventus vive momento difícil no Campeonato Italiano. A Velha Senhora está na sétima posição, com 23 pontos, sendo o primeiro fora de zona de classificação para competições europeias.

Jogadores de Juventus e Napoli brigam pela bola em partida do Campeonato Italiano 2024/25 (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

Manchester City x Sunderland

Manchester City e Sunderland se enfrentam neste sábado (6), às 12h (de Brasília), pela 15ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Etihad Stadium, em Manchester (ING), com transmissão da ESPN e do Disney+.

Vice-líder com 28 pontos, o Manchester City recebe o Sunderland no Etihad Stadium sustentando o favoritismo pelo elenco mais forte e pelo desempenho consistente como mandante. A equipe de Pep Guardiola vive bom momento, mesmo após o susto contra o Fulham, quando viu uma vantagem de 5 a 1 cair para um placar apertado no fim. Nos últimos cinco jogos, o time registrou três vitórias e duas derrotas, sequência que mantém o clube firme na disputa pelo título.

Recém-promovido e ocupando o G-6 na Premier League, o Sunderland chega à partida mostrando competitividade, mas ainda convivendo com oscilações. A equipe soma uma vitória, três empates e uma derrota nas últimas cinco rodadas e tenta recuperar estabilidade após um período irregular. Com investimento alto na última janela e campanha acima das expectativas, os Black Cats enxergam o duelo como teste importante frente a um dos favoritos ao título.

Com gol de Haaland, Manchester City venceu o Villarreal por 2 a 0, pela Champions League (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

