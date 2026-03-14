Arbeloa faz 'reunião de emergência' no Real Madrid com Vini Jr e pilares antes de decisões

O Real Madrid vive um verdadeiro "ápice de pânico" em seu departamento médico. A bruxa soltou de vez: com a lesão de última hora de Raul Asensio, o técnico Álvaro Arbeloa agora soma dez jogadores indisponíveis para o confronto desta tarde contra o Elche.

continua após a publicidade

Jogadores do Real Madrid comemorando o gol do Valverde no jogo de ida contra o Manchester City nas oitavas de final da Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

O timing não poderia ser pior. O Real Madrid está no pé da montanha de uma sequência que definirá a temporada, com o clássico diante do Atlético de Madrid e a decisão contra o Manchester City, pelas oitavas da Champions League, batendo à porta.

continua após a publicidade

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Arbeloa decidiu não agir sozinho. O treinador do Real Madrid convocou uma reunião de emergência no gramado com os quatro pilares que ainda restam inteiros: Vini Jr, Valverde, Rüdiger e Tchouaméni.

continua após a publicidade

O objetivo foi um "check-up". Arbeloa quis ouvir diretamente dos atletas quem tem condições reais de suportar a carga física e quem precisa ser preservado para não estourar antes do duelo contra o Manchester City.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

A situação de Vini Jr e Valverde é a que mais gera calafrios na comissão técnica. Motores do time, ambos vêm de uma sequência pesada e são alvos constantes de faltas. Jogá-los contra o Elche é um risco necessário pela tabela, mas um perigo imenso para as pretensões europeias do clube.