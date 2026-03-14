Arbeloa faz 'reunião de emergência' no Real Madrid com Vini Jr e pilares antes de decisões
Treinador encara 10 baixas antes de enfrentar Elche, Manchester City e Atlético de Madrid
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O Real Madrid vive um verdadeiro "ápice de pânico" em seu departamento médico. A bruxa soltou de vez: com a lesão de última hora de Raul Asensio, o técnico Álvaro Arbeloa agora soma dez jogadores indisponíveis para o confronto desta tarde contra o Elche.
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O timing não poderia ser pior. O Real Madrid está no pé da montanha de uma sequência que definirá a temporada, com o clássico diante do Atlético de Madrid e a decisão contra o Manchester City, pelas oitavas da Champions League, batendo à porta.
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Arbeloa decidiu não agir sozinho. O treinador do Real Madrid convocou uma reunião de emergência no gramado com os quatro pilares que ainda restam inteiros: Vini Jr, Valverde, Rüdiger e Tchouaméni.
O objetivo foi um "check-up". Arbeloa quis ouvir diretamente dos atletas quem tem condições reais de suportar a carga física e quem precisa ser preservado para não estourar antes do duelo contra o Manchester City.
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A situação de Vini Jr e Valverde é a que mais gera calafrios na comissão técnica. Motores do time, ambos vêm de uma sequência pesada e são alvos constantes de faltas. Jogá-los contra o Elche é um risco necessário pela tabela, mas um perigo imenso para as pretensões europeias do clube.
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