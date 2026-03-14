Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (14/03/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Nesta sexta-feira (13), a agenda do futebol reúne partidas por ligas nacionais europeias, com destaque para os confrontos pelo Campeonato Alemão, Francês, Italiano e Espanhol. O dia também tem jogos decisivos pelo Brasileirão Feminino, com o clássico Botafogo x Flamengo e o Choque-Rei feminino entre Palmeiras x Corinthians, além de compromissos pela Libertadores Sub-20 e Campeonato Saudita.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 14 de março de 2026):
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
9h30 – Coventry City x Southampton – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
10h – Girona x Athletic Bilbao – Disney+
12h15 – Atlético de Madrid x Getafe – ESPN 2 e Disney+
14h30 – Real Oviedo x Valencia – ESPN 2 e Disney+
17h – Real Madrid x Elche – Disney+
Campeonato Italiano
11h – Inter de Milão x Atalanta – ESPN 4 e Disney+
14h – Napoli x Lecce – ESPN 4 e Disney+
16h45 – Udinese x Juventus – CazéTV e Disney+
Campeonato Alemão
11h30 – Bayer Leverkusen x Bayern de Munique – Sportv, CazéTV, Xsports e OneFootball
11h30 – Borussia Dortmund x Augsburg – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
11h30 – Hoffenheim x Wolfsburg – Canal GOAT e OneFootball
11h30 – Eintracht Frankfurt x Heidenheim – OneFootball
14h30 – Hamburgo x Colônia – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Inglês
12h – Burnley x Bournemouth – ESPN e Disney+
12h – Sunderland x Brighton – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
14h30 – Arsenal x Everton – ESPN e Disney+
14h30 – Chelsea x Newcastle – Xsports e Disney+
17h – West Ham x Manchester City – ESPN e Disney+
Campeonato Português
12h30 – Vitória de Guimarães x Famalicão – Disney+
15h – Gil Vicente x Alverca – Disney+
17h30 – Arouca x Benfica – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Francês
13h – Lorient x Lens – CazéTV
15h – Angers x Nice – CazéTV
17h05 – Monaco x Brest – CazéTV
Major League Soccer (MLS)
14h – Toronto x New York Red Bulls – Apple TV
16h15 – Atlanta United x Philadelphia Union – Apple TV
19h15 – Columbus Crew x Nashville – Apple TV
20h30 – Charlotte FC x Inter Miami – Apple TV
20h30 – New York City x Colorado Rapids – Apple TV
20h30 – Orlando City x Montréal – Apple TV
21h30 – Chicago Fire x DC United – Apple TV
21h30 – FC Dallas x San Diego FC – Apple TV
21h30 – Houston Dynamo x Portland Timbers – Apple TV
22h30 – LA Galaxy x Sporting KC – Apple TV
22h30 – Real Salt Lake x Austin FC – Apple TV
23h30 – Los Angeles FC x St. Louis City – Apple TV
Brasileirão Feminino
15h – Internacional (F) x Red Bull Bragantino (F) – CBF TV
15h – América-MG (F) x Juventude (F) – CBF TV
15h – Santos (F) x Mixto (F) – CBF TV
16h – Cruzeiro (F) x Atlético-MG (F) – TV Brasil
16h – São Paulo (F) x Ferroviária (F) – N Sports
18h – Grêmio (F) x Fluminense (F) – N Sports
Campeonato Saudita
16h – Al Khaleej x Al Nassr – Canal GOAT, Sportv, Band, Bandplay, Band.com.br, Esporte na Band (YouTube)
16h – Al Fateh x Al Hilal – Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Sergipano (Final)
16h – Confiança x Sergipe – TV Atalaia
Campeonato Escocês
17h – Kilmarnock x Hearts – OneFootball
Brasileirão
18h30 – Vitória x Atlético-MG – Sportv e Premiere
20h30 – Botafogo x Flamengo – Prime Video
Campeonato Mexicano
22h – Toluca x Atlas – SportyNet
0h* – Pumas UNAM x Cruz Azul – SportyNet
**Jogo na madrugada de domingo (15)*
