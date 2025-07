Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! atualiza a quarta-feira (2) de negociações do principal palco do mercado da bola.

João Pedro 🤝 Chelsea 🔵

O Chelsea realizou um dos movimentos mais esperados dos últimos dias. João Pedro, ex-Fluminense, foi anunciado nos Blues, por 55 milhões de libras (cerca de R$ 415 milhões) pagos ao Brighton — em valor que possa subir devido à cláusula de cinco milhões (R$ 38 milhões) por metas. Em dois anos no clube inglês, o atacante de 23 anos fez grande temporada de estreia, com 20 gols em 40 exibições. No ano seguinte, foram 30 jogos e 10 tentos.

O brasileiro está disponível para ser inscrito na partida contra o Palmeiras, válida pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O duelo acontece na próxima sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). A janela de transferências, criada especialmente para o torneio intercontinental, foi reaberta na última sexta-feira (27) e terá duração até o dia 3 de julho.

Jarell Quansah 🤝 Bayer Leverkusen 🔴

O Bayer Leverkusen anunciou a contratação do zagueiro Jarell Quansah, de 22 anos, vindo do Liverpool, por 35 milhões de libras (R$ 262,3 milhões). O defensor assumirá a camisa 4 do clube alemão para a temporada 2025/26.

A transferência marca o terceiro movimento entre Liverpool e Bayer Leverkusen nesta janela. Anteriormente, o clube inglês adquiriu o meia Florian Wirtz e o lateral-direito Jeremie Frimpong do time alemão.

Nico Williams 🔥 Bayern de Munique 🔴

Qual será o destino de Nico Williams? Titular da Espanha e um dos principais nomes da janela, o jovem tem negociações avançadas com gigantes do cenário europeu: Barcelona e Bayern de Munique. Pelo lado alemão, a diretoria bávara, conhecida pela cautela no mercado, elevou a oferta salarial pelo atacante de 22 anos, conforme publicado pela "SkySports", da Inglaterra. Na Catalunha, o Barça planeja pagar a multa rescisória de 58 milhões de euros (R$ 371,8 milhões) até o final desta semana para garantir a contratação do espanhol.

Mercado da bola: Nico Williams ao lado do amigo Lamine Yamal e do elenco campeão da Eurocopa de 2024 (Foto: Javier Soriano/AFP)

