Futebol Internacional

Atacante pede para deixar o Atlético de Madrid; confira

Recentes contratações para o setor ofensivo pesaram para a solicitação

Sorloth - Atlético de Madrid
imagem cameraAlexander Sorloth comemora gol pelo Atlético de Madrid sobre o Getafe (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
16:58
  Matéria
  • Mais Notícias
O Atlético de Madrid pode perder um de seus atacantes em breve. Com a grande atividade na atual janela de transferências, Alexander Sorloth solicitou sua saída diretamente para o Atleti, segundo o jornalista Jose Ignacio Fernández. O norueguês está incomodado com sua posição na hierarquia por minutos com Diego Simeone.

A recente contratação de Giacomo Raspadori, ex-Napoli, teria sido a "gota d'água" para a decisão de Sorloth, somada a pouca minutagem na primeira rodada de La Liga. O atacante norueguês se sente preterido em relação ao italiano recém-contratado, a Griezmann e, logicamente, aos titulares Álex Baena, Julian Alvarez e Giuliano Simeone.

A insatisfação está atrelada ao seu bom histórico na temporada passada, quando anotou 24 gols em 53 partidas pelos Colchoneros, sendo que apenas 22 foram atuando como titular de Simeone. O desempenho trouxe grandes expectativas para o camisa 9, mas, à principio, estas foram quebradas. Assim, a pedida inicial do Atlético de Madrid para vender Sorloth seria de 35 milhões de euros (R$ 224,3 milhões na cotação atual). Ou seja, o Atleti pretende, no mínimo, recuperar o investimento realizado há um ano pelo jogador de 29 anos.

Sorloth comemora gol em Atlético de Madrid x Rayop Vallecano
Sorloth comemora gol em Atlético de Madrid x Rayo Vallecano (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

Histórico de artilheiro em La Liga

Além dos 20 gols que marcou na última temporada, que o colocaram como quarto principal artilheiro de La Liga 2024/25, atrás apenas de Mbappé, Lewandowski e Budimir, Alexander Sorloth vem de bons anos no Campeonato Espanhol desde o destaque pelo Villarreal. Em sua primeira temporada no Submarino Amarelo, ainda em 2022/23, Sorloth contribuiu com 12 tentos em 34 rodadas disputadas. No ano seguinte, em 2023/24, a evolução ficou clara: titularidade e 23 gols nas 34 partidas que disputou em La Liga.

