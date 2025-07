Manchester United busca um novo parceiro para Matheus Cunha

Visando fortalecer o ataque, o Manchester United estaria em busca de um parceiro para Matheus Cunha. Diante disso, o clube avalia negociar Rasmus Hojlund para viabilizar a contratação de Ollie Watkins, atacante de 29 anos do Aston Villa. A informação foi publicada pelo "The Athletic", que detalha o plano para reformular o setor ofensivo após mais uma temporada decepcionante.

Watkins tem contrato com o Aston Villa até 2028 e acumula 75 gols em 184 jogos na Premier League pelo clube. Em 2024/25, foram 17 gols e 14 assistências em 54 partidas. O jogador também foi especulado em uma possível troca envolvendo Marcus Rashford, mas o desejo do inglês em se transferir para o Barcelona esfriou a negociação.

Watkins em ação pelo Aston Villa na temporada 2024/25 (Foto: Reprodução/Instagram)

Manchester United querem reforçar ataque após chegada de Cunha

O nome de Watkins voltou à pauta após o United fechar a contratação de Matheus Cunha junto ao Wolverhampton por 62,5 milhões de libras. Segundo a imprensa inglesa, o clube de Manchester vê em Watkins um jogador experiente, com boa média de participação em gols, e que pode elevar o nível do elenco de imediato.

A prioridade da janela, no entanto, segue sendo o ponta Bryan Mbeumo, do Brentford. O francês já expressou o desejo de se juntar ao United, mas duas ofertas foram recusadas. A chegada de Watkins dependerá da venda de peças pouco utilizadas e da abertura de espaço na folha salarial - movimento que o Aston Villa também pode considerar positivo para aliviar as exigências do Fair Play financeiro da Premier League.

