Lionel Messi negocia renovação de contrato com o Inter Miami

Lionel Messi negocia uma renovação de contrato com o Inter Miami, segundo o "Mundo Deportivo". O argentino possui vínculo com o clube dos Estados Unidos até dezembro de 2025, mas planeja estender sua permanência na Major League Soccer (MLS).

Assim como sua família, Messi está feliz com sua passagem por Miami após um período conturbado no PSG. Além disso, o atleta sente estar em um ambiente que lhe oferece boas condições para chegar na Copa do Mundo de 2026.

Neste momento, Messi e Inter Miami conversam em busca de um denominador comum para que a renovação seja concluída. Ambas as partes estudam questões referentes a tempo de contrato, mas também salarial.

Ainda assim, existe um otimismo para que o argentino acerte sua renovação com o clube dos Estados Unidos antes do fim do ano. Na temporada, o Inter Miami está se classificando para os playoffs, e Messi é o grande destaque da equipe.

