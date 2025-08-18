Luxemburgo aponta melhor atacante do Brasileirão, mas alerta: ‘É moleque’

O técnico Vanderlei Luxemburgo deu uma entrevista para Muller, ídolo do São Paulo. Entre muitos assuntos, o lendário treinador exaltou muito Kaio Jorge, do Cruzeiro, e apontou ele como melhor atacante do Brasileirão.

A conversa seguia no caminho da Seleção Brasileira, e Luxemburgo foi perguntado, no canal 'Craque Muller', qual atacante do Brasileirão poderia ser chamado por Carlo Ancelotti.

- Gosto muito desse do Cruzeiro, o Kaio Jorge, mas não sei se ele está preparado. Ele é veloz, tem mudança de direção, ataque ao espaço. Joga muita bola. Mas não sei, ele é moleque - Disparou Luxemburgo sobre o artilheiro do Brasileirão.

Vanderlei Luxemburgo foi convidado especial do programa "Galvão e amigos", da emissora "Band" (Foto: Reprodução)

Cruzeiro: Kaio Jorge é eleito o craque do Brasileirão em julho

Artilheiro do Brasileirão, com 13 gols, o atacante do Cruzeiro, Kaio Jorge, foi eleito o melhor jogador da competição no mês de julho, em promoção realizada pela casa de apostas Betano, patrocinadora do Brasileirão, com votação de jornalistas de todo o país. Essa é a segunda vez que Kaio Jorge recebe o prêmio, repetindo a conquista de maio.

Em julho, Kaio Jorge marcou cinco gols: três na goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio, no Mineirão, dia 13, pela 13ª rodada; um na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã, dia 17; e mais uma na derrota por 2 a 1 para o Ceará, no Mineirão, dia 27.

O atacante do Cruzeiro também fez duas assistências, ambas na goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, no Mineirão, dia 20, para os gols de Christian e Gabigol.

Vale lembrar que o mês de julho teve apenas cinco rodadas, por causa da paralisação do Campeonato Brasileiro para o Mundial de Clubes da Fifa. A competição foi retomada no dia 12.