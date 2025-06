A temporada 2025/26 promete movimentações intensas no mercado da bola, e a janela de transferências de verão na Europa é o principal palco dessas negociações. Clubes de todas as principais ligas europeias se preparam para reforçar seus elencos, vender jogadores valorizados e fazer ajustes estratégicos para as competições nacionais e internacionais. Em 2025, a janela ganha um elemento adicional: a realização do novo Mundial de Clubes da FIFA, com 32 equipes, que influencia diretamente o calendário da janela. O Lance! lista as datas da janela de transferências de verão 2025/26.

Diferentemente de anos anteriores, algumas ligas europeias abrirão uma janela especial entre os dias 1 e 10 de junho, voltada exclusivamente para clubes que disputarão o Mundial de Clubes. A intenção é permitir que essas equipes possam registrar novos jogadores antes do início do torneio internacional, garantindo competitividade e conformidade com o regulamento da FIFA. Após essa fase inicial, o mercado europeu retoma seu ritmo normal com o tradicional período de transferências entre julho e o início de setembro.

As ligas que não têm clubes classificados para o Mundial seguirão com a janela única, começando no dia 1º de julho e encerrando em 1º de setembro de 2025. Apesar das diferenças de datas e prazos, todas elas compartilham o mesmo objetivo: movimentar bilhões de euros em transferências, renovar elencos e gerar manchetes diárias com especulações, confirmações e surpresas de última hora.

A seguir, confira o calendário completo da janela de transferências de verão 2025/26 nas principais ligas da Europa, com as datas de abertura e fechamento em cada país e as particularidades de cada mercado.

Janela de transferências de verão 2025/26

Janela de transferências da Premier League (Inglaterra)

A janela de transferências da Premier League terá uma particularidade em 2025. Por conta da participação de clubes ingleses no novo Mundial de Clubes da FIFA, a liga autorizou uma janela antecipada entre os dias 1 e 10 de junho, destinada apenas a equipes que disputarão o torneio internacional. Esse período será usado para registrar novos jogadores que poderão atuar no Mundial. Após essa fase excepcional, a janela será temporariamente fechada e reabrirá oficialmente em 16 de junho.

A partir de 16 de junho de 2025, todos os clubes da Premier League poderão realizar transferências normalmente, com a janela permanecendo aberta até o dia 1º de setembro de 2025. O fechamento está programado para as 19h do horário britânico (BST), o que corresponde a 14h no horário de Brasília. Essa estrutura permite que os clubes tenham tempo suficiente para negociar, testar reforços em amistosos e ajustar os plantéis antes do início oficial da temporada inglesa.

LaLiga (Espanha)

Na Espanha, a janela de transferências seguirá um modelo mais tradicional. A Real Federação Espanhola de Futebol definiu que o mercado abrirá no dia 1º de julho de 2025 e se encerrará em 1º de setembro do mesmo ano. Não haverá janela extraordinária para clubes que disputarão o Mundial de Clubes. A expectativa é de um mercado bastante agitado, com Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid buscando reforços estratégicos para a nova temporada, especialmente após o crescimento da competitividade na liga nas últimas temporadas.

O fechamento da janela na LaLiga também acontecerá no dia 1º de setembro, às 19h do horário de Londres. Isso significa que os clubes espanhóis terão as mesmas condições de tempo que seus concorrentes ingleses e franceses, promovendo equilíbrio no mercado europeu. É comum que as últimas horas da janela espanhola sejam marcadas por negociações de impacto, muitas delas envolvendo jogadores sul-americanos.

Janela de transferências da Serie A (Itália)

A Serie A italiana também optou por manter o calendário padrão. A abertura da janela será em 1º de julho de 2025 e o encerramento está previsto para 1º de setembro. No entanto, o horário de fechamento será às 20h no horário local da Itália. Isso permite que os clubes italianos tenham uma hora extra em relação aos clubes ingleses, espanhóis e franceses, o que pode ser uma vantagem estratégica para negociações de última hora.

Com Juventus, Milan, Inter de Milão, Napoli e Roma constantemente buscando reforços, o mercado italiano promete ser movimentado. O foco em jovens talentos e jogadores livres no mercado deve continuar, mas há expectativa de investimentos pontuais em atletas experientes, especialmente para as equipes que disputarão competições europeias como a Liga dos Campeões e a Liga Europa.

Bundesliga (Alemanha)

Na Alemanha, a Bundesliga adotará a mesma estrutura da Premier League para os clubes que disputarão o Mundial de Clubes. Entre os dias 1 e 10 de junho de 2025, esses times poderão registrar reforços específicos para o torneio. Após esse período especial, o mercado alemão seguirá a janela regular, com início no dia 1º de julho e término em 1º de setembro de 2025.

O fechamento da janela ocorrerá às 19h no horário de Londres. Bayern de Munique e Borussia Dortmund, principais representantes alemães no cenário internacional, devem aproveitar o período extra para garantir reforços antes do início do Mundial. Além disso, clubes como RB Leipzig, Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt também devem se movimentar intensamente no mercado, apostando na mistura entre juventude e experiência.

Janela de transferências da Ligue 1 (França)

A Ligue 1 também terá uma fase especial de janela entre os dias 1 e 10 de junho para os clubes envolvidos no Mundial de Clubes. Passado esse período, o mercado francês será reaberto oficialmente em 1º de julho, seguindo até 1º de setembro de 2025, com encerramento às 19h do horário britânico. O Paris Saint-Germain, tradicional protagonista do mercado europeu, deve novamente liderar os investimentos e chamar atenção com contratações de impacto.

Além do PSG, clubes como Olympique de Marseille, Lyon, Monaco e Lille buscarão reforços pontuais para aumentar a competitividade da liga e brigar por vagas nas competições continentais. A janela de transferências francesa tem ganhado relevância nos últimos anos e tende a manter o ritmo de crescimento em 2025.

Impactos do Mundial de Clubes

A principal novidade da janela de transferências de verão 2025/26 é, sem dúvida, a influência do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA. Com a presença de 32 equipes, o torneio interfere diretamente no calendário de transferências de várias ligas europeias. O período extra entre 1 e 10 de junho se tornou necessário para permitir que os clubes participantes pudessem registrar novos jogadores, evitando desvantagens competitivas em relação a adversários internacionais.

Essa adaptação de calendário foi autorizada pelas federações nacionais e conta com respaldo da FIFA. No entanto, esse período de 10 dias é exclusivo para as equipes classificadas ao Mundial e não está aberto ao restante dos clubes. Isso criou uma dinâmica inédita no mercado europeu, com negociações aceleradas e foco em contratações pontuais que possam impactar diretamente no desempenho durante a competição.

Fechamento sincronizado entre as ligas

Outro ponto relevante é o alinhamento das datas de fechamento entre as principais ligas europeias. Premier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1 encerrarão suas janelas no mesmo horário: 1º de setembro, às 19h no horário britânico. A Serie A terá uma hora extra, encerrando às 20h no horário local da Itália. Esse sincronismo facilita as negociações entre clubes de diferentes países e reduz as disputas de última hora que antes ocorriam devido a diferenças nos calendários.

Com todas as principais ligas encerrando no mesmo dia, os departamentos de futebol e agentes terão um panorama mais claro sobre a movimentação do mercado. A tendência é que os dias finais da janela sigam com grande volume de anúncios e surpresas, consolidando setembro como o mês de definição dos elencos na Europa.

