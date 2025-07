O atacante Weslley Patati, de 22 anos, está em alta no Maccabi Tel Aviv, de Israel. Após uma grande temporada, o ex-jogador do Santos se tornou o nome mais procurado do elenco, com o clube israelense recebendo sondagens de mais de cinco equipes do futebol europeu. Apesar do assédio, a diretoria adota postura firme e já estipulou um valor mínimo para abrir negociações.

Recentemente, o Maccabi recusou de imediato uma oferta de 3,5 milhões de euros, com bônus por desempenho e 10% de uma futura venda. O clube não pretende iniciar conversas por valores abaixo de 5 milhões de euros. Além disso, a equipe está focada no confronto contra o Pafos FC, do Chipre, nos dias 22 e 30 de julho, valendo vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões, e por isso não planeja avançar em tratativas pela saída do jogador neste momento.

Weslley Patati foi um dos principais destaques do Maccabi Tel Aviv na temporada 2024/25. Em 40 jogos, o atacante marcou 14 gols e deu 9 assistências, sendo peça importante nas conquistas da Liga Israelense e da Taça Toto. Na liga nacional, foram 12 gols e 6 assistências em 31 partidas, enquanto na Europa League contribuiu com 1 gol e 3 assistências em sete jogos. Patati ainda balançou as redes uma vez na Taça Toto, ajudando o clube a levantar o troféu.

Patati foi revelado pelo Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O atacante foi vendido pelo Santos em setembro de 2024 por 1,3 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões). O Alvinegro ainda detém 40% dos direitos econômicos do atleta, com base no mecanismo de mais-valia. O contrato de Patati com o clube israelense é válido até agosto de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Revelado pelo Santos, Weslley Patati disputou 33 partidas pelo time profissional do Peixe, com dois gols e uma assistência. Na base, conquistou o Campeonato Paulista Sub-20 em 2022 e foi convocado em três oportunidades para a Seleção Brasileira.

Natural de Presidente Dutra, no Maranhão, Weslley Pinto Batista chegou ao Santos em 2019, aos 15 anos.