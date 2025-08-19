Fora dos relacionados, Endrick assiste a jogo do Real Madrid nas tribunas
Brasileiro não foi listado por Xabi Alonso para o confronto com o Osasuna
Endrick segue ausente da ação com o Real Madrid. O brasileiro, fora da lista de relacionados pelo técnico Xabi Alonso, se fez presente nas tribunas do Santiago Bernabéu para assistir ao duelo com o Osasuna, pela primeira rodada de La Liga.
➡️ Camisa 9 do Real Madrid, Endrick supera Yamal em estatística de LaLiga
O agora camisa 9 dos Merengues está se recuperando de uma lesão muscular sofrida no fim da última temporada, mas que se agravou ao longo das últimas semanas. A equipe médica do clube prevê um retorno para o próximo mês caso a evolução aconteça da maneira esperada.
Além da ausência nos jogos do Real, o nome de Endrick também não deve ser incluído pelo técnico Carlo Ancelotti na pré-lista da Seleção Brasileira. O italiano, segundo a imprensa europeia, apontou a ausência de ritmo do jogador como motivo para não incluí-lo na relação de atletas que podem ser convocados para os compromissos finais do Brasil nas Eliminatórias, contra Chile e Bolívia, em setembro.
Outro jogador que compareceu ao camarote do Bernabéu foi Jude Bellingham. O meio-campista passou por um procedimento cirúrgico após o Mundial de Clubes para reparar uma lesão no ombro que o acompanhava desde o fim de 2023.
A contusão aconteceu em novembro de 2023, em um duelo com o Rayo Vallecano, válido pelo Campeonato Espanhol. Ao se abaixar para tentar um passe de peito, Bellingham acabou caindo errado e luxou o ombro. Porém, ao invés de passar pelo procedimento, escolheu se manter na ativa desde então, e fez exatamente 100 jogos sofrendo com a lesão, sendo 86 pelo Real e 14 pela seleção da Inglaterra.
