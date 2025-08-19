menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Fora dos relacionados, Endrick assiste a jogo do Real Madrid nas tribunas

Brasileiro não foi listado por Xabi Alonso para o confronto com o Osasuna

Endrick - Real Madrid
imagem cameraEndrick assiste a jogo do Real Madrid nas tribunas do Bernabéu (Foto: Reprodução)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
17:09
  • Matéria
  • Mais Notícias

Endrick segue ausente da ação com o Real Madrid. O brasileiro, fora da lista de relacionados pelo técnico Xabi Alonso, se fez presente nas tribunas do Santiago Bernabéu para assistir ao duelo com o Osasuna, pela primeira rodada de La Liga.

➡️ Camisa 9 do Real Madrid, Endrick supera Yamal em estatística de LaLiga

O agora camisa 9 dos Merengues está se recuperando de uma lesão muscular sofrida no fim da última temporada, mas que se agravou ao longo das últimas semanas. A equipe médica do clube prevê um retorno para o próximo mês caso a evolução aconteça da maneira esperada.

Além da ausência nos jogos do Real, o nome de Endrick também não deve ser incluído pelo técnico Carlo Ancelotti na pré-lista da Seleção Brasileira. O italiano, segundo a imprensa europeia, apontou a ausência de ritmo do jogador como motivo para não incluí-lo na relação de atletas que podem ser convocados para os compromissos finais do Brasil nas Eliminatórias, contra Chile e Bolívia, em setembro.

Endrick em ação em Getafe x Real Madrid
Endrick em ação pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)

Outro jogador que compareceu ao camarote do Bernabéu foi Jude Bellingham. O meio-campista passou por um procedimento cirúrgico após o Mundial de Clubes para reparar uma lesão no ombro que o acompanhava desde o fim de 2023.

A contusão aconteceu em novembro de 2023, em um duelo com o Rayo Vallecano, válido pelo Campeonato Espanhol. Ao se abaixar para tentar um passe de peito, Bellingham acabou caindo errado e luxou o ombro. Porém, ao invés de passar pelo procedimento, escolheu se manter na ativa desde então, e fez exatamente 100 jogos sofrendo com a lesão, sendo 86 pelo Real e 14 pela seleção da Inglaterra.

