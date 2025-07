Com a definição dos dois últimos classificados às quartas de final, a fase de oitavas do Mundial de Clubes da Fifa de 2025 chegou ao fim. O destino reservou a dupla Real Madrid e Borussia Dortmund, finalistas da Champions League em 2023/24, mais uma oportunidade de fazer história no formato inédito da competição intercontinental. A seguir, o Lance! mostra os melhores momentos dos jogos desta terça-feira (1) do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🟡 Borussia Dortmund 2x1 Monterrey ⚪

Com sustos, o Borussia Dortmund garantiu a última vaga nas quartas de final do Mundial. Os alemães venceram o Monterrey por 2 a 1, com dois gols de Serhou Guirassy antes do intervalo. No segundo tempo, os mexicanos reagiram com tento de Germán Berterame; construíram mais oportunidades, mas não conseguiram o ímpeto necessário para, ao menos, levar a decisão à prorrogação.

continua após a publicidade

➡️ Guirassy brilha, Borussia despacha Monterrey e pega o Real Madrid nas quartas do Mundial

⚪ Real Madrid 1x0 Juventus ⚫

No retorno de Kylian Mbappé ao Real Madrid, quem roubou a cena diante da Juventus foi o jovem Gonzalo García. O substituto do craque voltou a brilhar e marcou o gol da vitória espanhola por 1 a 0 no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), qualificando os Merengues às quartas de final do Mundial.

O astro francês estava no banco de reservas e retornou depois de um problema de saúde já na segunda metade, vendo antes o jovem centroavante marcar seu terceiro gol em quatro jogos no torneio.

continua após a publicidade

➡️ Substituto de Mbappé volta a brilhar, Real Madrid supera Juventus e avança no Mundial de Clubes

Chaveamento do Mundial de Clubes

Estão definidos os confrontos de quartas de final e o chaveamento do Mundial de Clubes 2025. Com o encerramento das oitavas, restam oito times na luta pelo título, entre eles dois brasileiros: Fluminense e Palmeiras. Completam a lista Al-Hilal, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Chelsea, PSG e Real Madrid.

O vencedor do duelo entre Fluminense e Al-Hilal encara quem levar a melhor entre Palmeiras e Chelsea, os dois jogos da sexta-feira (4). Da mesma forma, quem sair de PSG e Bayern enfrenta o ganhador da partida entre Real Madrid e Borussia Dortmund, que entram em campo no sábado (5). Confira abaixo o chaveamento.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes