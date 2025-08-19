Em queda: veja números de Neymar pré e pós-saída do PSG
Craque brasileiro completa exatamente dois anos fora o futebol europeu
Referência do atual Santos, Neymar assinava com o Al-Hilal há exatamente dois anos e o Lance! traz um comparativo entre suas últimas temporadas no futebol europeu e os primeiros 24 meses fora do velho continente, abrangendo sua passagem pelo Al-Hilal e o 2025 pelo clube da Vila Belmiro. O que se pode adiantar é que a queda de rendimento é visível.
Números Pré-saída do PSG
Em suas últimas duas temporadas com a camisa do PSG, Neymar conviveu com problemas físicos, mas seguia em alta nas estatísticas. Em 2021/22, o então camisa 10 dos parisienses atuou em 29 partidas, marcando 15 vezes e distribuindo oito assistências. Além disso, pela Seleção, o craque participou de 19 gols em 14 jogos no período, anotando 10 tentos e concedendo nove passes para gols de seus companheiros. Ou seja, 25 bolas nas redes e 17 assistências nas 43 oportunidades que entrou em campo, originando uma média de 0,97 participação em gol por partida.
No ano seguinte, em 2022/23, o número de jogos pelo PSG seguiu o padrão: 28. Mas, dessa vez, Neymar superou a média de uma participação em gol por partidas (1,14). O brasileiro marcou 16 tentos e concedeu 16 assistências por todas as competições.
Ao todo, em suas últimas duas temporadas em solo europeu, Neymar atuou em 71 partidas, marcou 41 gols e distribuiu 33 assistências. Média de 1,04 participação em tentos por jogo.
Neymar em dois anos fora da Europa
Com exatos dois anos longe do futebol europeu, Neymar enfrenta uma queda importante, tanto à nível físico quanto nas estatísticas. Em 17 meses como jogador do Al-Hilal, o camisa 10 sofreu uma grave lesão no joelho e entrou em campo apenas sete vezes, contribuindo com um gol e duas assistências.
Pelo Santos, em 2025, o craque totaliza 19 jogos, com seis gols marcados e três passes para seus companheiros balançarem as redes. Ou seja, nos últimos 24 meses, Neymar atuou em 26 oportunidades e contribuiu para 12 gols. Uma média de 0,46 participação direta por jogo. Os números dizem muito, mas os contextos da estrela brasileira também não colaboraram.
