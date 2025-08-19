Em queda: veja números de Neymar pré e pós-saída do PSG

Referência do atual Santos, Neymar assinava com o Al-Hilal há exatamente dois anos e o Lance! traz um comparativo entre suas últimas temporadas no futebol europeu e os primeiros 24 meses fora do velho continente, abrangendo sua passagem pelo Al-Hilal e o 2025 pelo clube da Vila Belmiro. O que se pode adiantar é que a queda de rendimento é visível.

Números Pré-saída do PSG

Em suas últimas duas temporadas com a camisa do PSG, Neymar conviveu com problemas físicos, mas seguia em alta nas estatísticas. Em 2021/22, o então camisa 10 dos parisienses atuou em 29 partidas, marcando 15 vezes e distribuindo oito assistências. Além disso, pela Seleção, o craque participou de 19 gols em 14 jogos no período, anotando 10 tentos e concedendo nove passes para gols de seus companheiros. Ou seja, 25 bolas nas redes e 17 assistências nas 43 oportunidades que entrou em campo, originando uma média de 0,97 participação em gol por partida.

No ano seguinte, em 2022/23, o número de jogos pelo PSG seguiu o padrão: 28. Mas, dessa vez, Neymar superou a média de uma participação em gol por partidas (1,14). O brasileiro marcou 16 tentos e concedeu 16 assistências por todas as competições.

Ao todo, em suas últimas duas temporadas em solo europeu, Neymar atuou em 71 partidas, marcou 41 gols e distribuiu 33 assistências. Média de 1,04 participação em tentos por jogo.

Neymar em ação pelo PSG (Foto: VALERY HACHE / AFP)

Neymar em dois anos fora da Europa

Com exatos dois anos longe do futebol europeu, Neymar enfrenta uma queda importante, tanto à nível físico quanto nas estatísticas. Em 17 meses como jogador do Al-Hilal, o camisa 10 sofreu uma grave lesão no joelho e entrou em campo apenas sete vezes, contribuindo com um gol e duas assistências.

Pelo Santos, em 2025, o craque totaliza 19 jogos, com seis gols marcados e três passes para seus companheiros balançarem as redes. Ou seja, nos últimos 24 meses, Neymar atuou em 26 oportunidades e contribuiu para 12 gols. Uma média de 0,46 participação direta por jogo. Os números dizem muito, mas os contextos da estrela brasileira também não colaboraram.

