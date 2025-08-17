Neymar manda recado para time do Santos após goleada: ‘Precisa nem se apresentar’
Jogo marcou o primeiro duelo em solo brasileiro de Neymar x Coutinho
O Vasco atropelou o Santos e venceu o rival por 6 a 0, no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de mais de 50 mil torcedores, o Cruz-maltino não tomou conhecimento de um Peixe abatido e que não soube conter o avanço dos cariocas. Após a partida, Neymar se pronunciou.
Neymar manda recado para time do Santos após goleada
— Tem que explicar nossa atitude dentro de campo. Que, resumindo tudo, foi uma merda. É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Acho que todo mundo hoje tem que botar a cabeça no travesseiro, voltar pra sua casa e pensar no que quer fazer. Porque com a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos hoje dentro de campo, acho que não precisa nem se apresentar quarta-feira.
Ficha Técnica:
SANTOS 0 X 6 VASCO
20ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
📆 Data e horário: domingo (17), às 16h (de Brasília);
📍 Local: Morumbis, em São Paulo
🗣️ Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
🟨 Cartão amarelo: Luisão e Neymar (Santos) - Hugo Moura, Jair e Tchê Tchê (Vasco)
🥅 Gols: Lucas Piton (17'/1ºT), David (7'/2T), Philippe Coutinho (8' e 16'/2ºT), Rayan (14'/2ºT) e Tchê Tchê (22'/2ºT) - Vasco
Escalações:
SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)
Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza (Escobar); Zé Rafael (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Rincón) e Neymar; Barreal (Caballero), Tiquinho Soares (Luca) e Guilherme
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura (Lucas Oliveira), Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Coutinho, Nuno Moreira (GB); Rayan e David (Léo Jacó)
