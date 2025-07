Liverpool recusa oferta de gigante europeu por atacante

O Liverpool recusou uma proposta do Bayern de Munique pelo atacante Luis Díaz e reiterou que o colombiano de 28 anos não está disponível no mercado. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Daily Mail", que revelou também o alerta do clube inglês a outros gigantes europeus: o jogador segue nos planos para a temporada 2025/26.

Díaz também já havia sido procurado pelo Barcelona nesta janela, mas o clube catalão esbarrou na mesma resposta negativa. Com contrato até 2027, o atacante foi um dos destaques dos Reds na última temporada, com 17 gols e oito assistências em 50 partidas - uma média de uma participação direta a cada dois jogos.

Barcelona e Bayern perseguem Luis Díaz, mas Liverpool o segura

Tanto o Bayern quanto o Barcelona buscam reforços para o setor ofensivo. Os bávaros perderam Leroy Sané, enquanto os catalães, sob o comando de Hansi Flick, enxergam em Díaz uma opção de peso. No entanto, o Liverpool tem deixado claro que não pretende negociá-lo nesta janela, a menos que uma proposta irrecusável chegue - o que ainda não ocorreu.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o valor pedido gira em torno de 51 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões), cifra considerada alta pelos clubes interessados, especialmente pelo Barcelona, que atravessa dificuldades financeiras.

Luis Díaz em ação, pelo Liverpool, em partida contra o Leicester City, válida pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

Apesar das especulações, Díaz demonstrou satisfação com seu momento em Anfield, mas deixou em aberto a possibilidade de mudança. Em declaração durante compromisso com a seleção colombiana, afirmou:

- Estamos falando com alguns clubes. O mercado está aberto e estamos avaliando o que é melhor. Mas, se nada acontecer, ainda tenho dois anos de contrato e ficarei feliz em continuar. Porém, eu estou muito, muito feliz no Liverpool. Desde o primeiro dia, me fizeram sentir em casa.

