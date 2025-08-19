Salah quebra recorde e vence prêmio de Jogador do Ano da PFA; confira

Nesta terça-feira (19), Salah foi eleito o Futebolista do Ano pela Professional Footballers' Association da Inglaterra (PFA). O atacante foi o grande protagonista na conquista do título da Premier League pelo Liverpool, sendo peça-chave na campanha, com 27 gols marcados, terminando como artilheiro da edição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A votação que coroou Mohamed Salah foi feita pelos próprios jogadores da associação. Com a conquista, o egípcio se tornou o atleta que mais venceu o prêmio na história, alcançando sua terceira conquista e superando nomes como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Thierry Henry, Kevin De Bruyne, Alan Shearer e Mark Hughes, que haviam levado a honraria duas vezes.

continua após a publicidade

O que é a premiação da PFA?

A Professional Footballers' Association (PFA) é a associação de jogadores profissionais da Inglaterra e do País de Gales, fundada em 1907. Além de representar cerca de 4 mil atletas, a entidade negocia condições de trabalho com a Premier League e oferece suporte jurídico, programas educacionais e auxílio na transição de carreira.

Salah na premiação da PFA (Foto: Reprodução/X)

O prêmio de Jogador do Ano da PFA é concedido desde a temporada 1973/74 e é considerado um dos mais prestigiados do futebol inglês, justamente por ser decidido pelos próprios atletas. O primeiro vencedor foi Norman Hunter, do Leeds United. Entre os principais nomes a conquistar a honraria estão Thierry Henry, Cristiano Ronaldo e Kevin De Bruyne, que venceram em temporadas consecutivas, além de Alan Shearer, Gareth Bale e Luis Suárez.

continua após a publicidade

Até 2024, 44 jogadores diferentes já receberam o troféu, incluindo jovens que também acumularam a conquista do prêmio de Jogador Jovem do Ano, como Ronaldo e Bale. Apenas três atletas não europeus conseguiram vencer: Suárez, Mahrez e Salah, que agora é o maior vencedor da história da premiação.

Salah também esteve no time do ano da PFA

Salah também apareceu na seleção da temporada, junto com seus companheiros de Liverpool Virgin Van Dijk, Gravenberch, Mac Allister. O brasileiro Gabriel Magalhães, assim como seu companheiro de linha defensiva, Saliba, também estiveram presentes. Confira os nomes:

⚽ GOL: Matz Sels

⚽ DEF: Gabriel Magalhães

⚽ DEF: Van Dijk

⚽ DEF: Saliba

⚽ DEF: Kerkez

⚽ MEI: Declan Rice

⚽ MEI: Gravenberch

⚽ MEI: Mac Allister

⚽ ATA: Salah

⚽ ATA: Chris Wood

⚽ ATA: Alexander Isak

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.