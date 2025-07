Clube francês anuncia atacante Campeão do Mundo de 2018

O Lille apresentou nesta semana o Olivier Giroud, atacante de 38 anos, campeão do mundo com a França em 2018, após 13 temporadas atuando no exterior. Ex-Arsenal, Chelsea e Milan, o veterano chega após passagem discreta pelo Los Angeles FC, onde marcou apenas cinco gols em 37 jogos. O contrato tem duração inicial de uma temporada.

Giroud foi apresentado ao lado do presidente do clube, Olivier Létang, em evento com clima solene: todos os novos reforços, incluindo o atacante francês, usavam terno e gravata. O dirigente celebrou a chegada do jogador e destacou sua experiência. O retorno do artilheiro marca também a primeira vez que ele defende um clube da França desde a conquista da Ligue 1 com o Montpellier, em 2011/12.

Giroud deu entrevista coletiva como jogador do Lille

Durante sua apresentação, Giroud falou sobre a motivação para retornar ao país natal, mesmo na reta final da carreira. Após 13 anos longe da França, o atacante percebeu que era importante encerrar sua trajetória no futebol ao lado da família e amigos conterrâneos.

- Voltar à França 13 anos depois é uma oportunidade e um desafio incríveis para mim. Era importante terminar minha carreira aqui, perto da minha família e amigos. O Lille preencheu muitos requisitos, se não todos - afirmou o atacante.

Giroud também falou sobre as expectativas dos torcedores sobre a sua chegada. Canpeão do Mundo pela França em 2018, o atacante chega ao clube aos 38 anos, longe do seu auge físico. O francês afirmou que a experiência será o grande benefício que ele trará.

- Sei que as expectativas serão altas, mas não venho como o messias. Trago minha experiência dentro e fora de campo, quero ser um irmão mais velho no vestiário. Fisicamente, me sinto bem e pronto para esse desafio - declarou.

