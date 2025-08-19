Grande alvo do Liverpool nesta janela de transferências, o atacante Alexander Isak rompeu o silêncio nesta terça-feira (19) sobre a situação delicada que vive no Newcastle, clube em que tem contrato. O sueco de 25 anos tem enfrentado atrito com a diretoria, chegando a ser afastado da pré-temporada e treinando separado do elenco principal, o que gerou grande especulação sobre seu futuro.

Em uma postagem no Instagram, Isak admitiu ter perdido a confiança no clube e explicou os motivos que o levaram a se distanciar das atividades da equipe. A declaração marca o primeiro pronunciamento público do jogador desde que começaram os rumores sobre sua saída, e traz detalhes do que ele considera promessas não cumpridas e uma relação desgastada com a diretoria do Newcastle.

O atacante ressaltou que se mantém orgulhoso pelo reconhecimento de estar presente no Time da Temporada da PFA Premier League 2024/25, mas destacou que não compareceu à cerimônia em Londres devido à situação que envolve sua relação com o clube. Ele também comentou sobre o silêncio prolongado que manteve, afirmando que isso permitiu que pessoas criassem versões distorcidas sobre os acontecimentos.

➡️Salah quebra recorde e vence prêmio de Jogador do Ano da PFA; confira

Entenda a novela entre Isak, Newcastle e Liverpool

O desentendimento entre Isak e o Newcastle começou após a rejeição da primeira oferta do Liverpool, avaliada em 110 milhões de euros, considerada insuficiente pelo clube inglês. Desde então, não houve novas propostas, mas a situação do atacante continua sendo o principal tema da janela de transferências. Liverpool e Newcastle ainda não chegaram a um acordo, enquanto o tempo corre contra o atacante, cujo objetivo é se transferir antes do fechamento do mercado em 1º de setembro.

Segundo o jornal britânico "BBC", fontes do clube explicam que qualquer negociação depende da chegada de dois atacantes. Apesar de afirmar publicamente que Isak não está à venda, o Newcastle admite a necessidade de reforços no setor ofensivo. Entre os nomes avaliados estão Yoane Wissa, do Brentford, e Jørgen Strand Larsen, do Wolves, mas ambos enfrentam obstáculos financeiros e contratuais.

Isak foi o vice-artilheiro da Premier League 2024/25 (Foto: Reprodução/X/@NUFC)

Enquanto isso, a diretoria dos Magpies também precisa equilibrar questões financeiras, já que a contratação de atacantes de alto nível exige investimentos significativos. O treinador Eddie Howe reforçou que a prioridade é contratar atacantes, mas a porta continua aberta para Isak caso uma solução seja encontrada. Contudo, o sueco segue afastado do elenco principal e precisará definir rapidamente seu futuro se quiser uma transferência para o Liverpool ou outro clube interessado.

A situação gerou tensão também entre a torcida, que passou a questionar o comprometimento do jogador. Após o empate sem gols contra o Aston Villa, torcedores chegaram a chamar Isak de “egoísta”, o que evidencia o clima de desgaste em torno do atacante.

Confira a nota publicada por Isak em suas redes sociais

No Instagram, Isak publicou sua declaração completa, na qual detalha o desgaste de sua relação com o Newcastle e explica por que considera a mudança necessária:

"Estou orgulhoso de ser reconhecido pelos meus colegas profissionais com um lugar no Time da Temporada da PFA Premier League 2024/25. Primeiro, quero agradecer aos meus companheiros e a todos no Newcastle United que me apoiaram ao longo do caminho. Não estou na cerimônia esta noite. Com tudo o que está acontecendo, não parecia certo estar lá. Mantive silêncio por muito tempo enquanto outros falaram. Esse silêncio permitiu que as pessoas criassem sua própria versão dos fatos, mesmo sabendo que não refletia o que realmente foi discutido e acordado a portas fechadas. A realidade é que promessas foram feitas e o clube conhece minha posição há muito tempo. Agir agora como se esses problemas fossem recentes é enganoso. Quando promessas são quebradas e a confiança se perde, a relação não pode continuar. É onde estamos agora — e por isso, a mudança é interessante para todos os lados, não apenas meu."

