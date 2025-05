Liverpool oficializa chegada de primeiro reforço para a próxima temporada

O Liverpool agiu rápido para substituir Trent Alexander-Arnold, lateral direito inglês que foi anunciado oficialmente pelo Real Madrid nesta sexta-feira (30). Horas depois do anúncio do clube espanhol, o Liverpool oficializou a contratação de Jeremie Frimpong, da mesma posição de Arnold. O holandês chega do Bayer Leverkusen pelo valor de 35 milhões de euros (aproximadamente 227 milhões de reais) para ocupar o lado direito do clube comandado por Arne Slot.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em sua chegada ao Liverpool, Frimpong se mostrou animado para ocupar a posição que uma vez ocupou Arnold. O holandês vem de duas ótimas temporadas na Alemanha, onde era comandado por Xabi Alonso. O lateral de 24 anos ainda contou que já falou com Slot, técnico dos Reds.

continua após a publicidade

— Conversei com o treinador algumas vezes. Ele parece muito positivo. Disse que posso trazer muita energia e minhas qualidades, como minha velocidade. Especialmente quando um treinador fala positivamente sobre você, isso te dá muita confiança, porque mostra que ele acredita em você — disse Frimpong ao canal oficial do Liverpool.

— Tive boas conversas com ele. Estou muito empolgado (para trabalhar com Arne Slot). Mesmo quando eu estava na seleção, alguns dos jogadores do Feyenoord me diziam: ‘Ele é o melhor treinador que já tive.’ Coisas assim. Então, sempre ouvi coisas boas sobre o treinador. Agora ele vai ser meu treinador, então estou animado com isso — completou o holandês.

continua após a publicidade

Frimpong fez quatro temporadas e meia na Alemanha com o Bayer Leverkusen, onde disputou 190 partidas, marcou 30 gols e deu 44 assistências. O holandês fez parte do time do Leverkusen que entrou para a história ao conquistar a Bundesliga e a Copa da Alemanha na temporada 2023-24, com uma sequência invicta recorde de 51 jogos encerrada na final da Europa League.

Antes de trazer Frimpong, Liverpool vendeu Arnold ao Real Madrid

O destino finalmente se concretizou. O Real Madrid anunciou, nesta sexta-feira (30), a contratação do lateral-direito Trent Alexander-Arnold, que chega após findar vínculo com o Liverpool. O defensor era um antigo interesse do presidente Florentino Pérez, e já havia sido alvo do clube em anos anteriores. Desta vez, a abordagem foi diferente, já que o inglês optou por não renovar o contrato com os Reds e ficar livre no mercado para assinar com os Merengues.

Trent Alexander-Arnold, antecessor de Frimpong, em ação pelo Liverpool na temporada de 2024/25 (Foto: Divulgação/Instagram)

O vínculo entre as partes terá duração até o final do primeiro semestre de 2031, em contrato válido por seis anos. Arnold já estará disponível para o novo técnico, Xabi Alonso, a partir do Mundial de Clubes, que se inicia no dia 14 de junho, nos Estados Unidos. O Real está no grupo H, com Pachuca (MEX), Al-Hilal (SAU) e RB Salzburg (AUT).