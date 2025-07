O Corinthians avançou nas tratativas pela contratação do atacante Biel, do Sporting, e acertou as bases salariais com o jogador de 24 anos. Agora, o clube pressiona os portugueses para viabilizar a chegada do atleta, que é uma das prioridades da diretoria nesta janela de transferências. A informação foi inicialmente publicada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

Biel foi contratado pelo clube português no início de 2024, mas teve poucas oportunidades: disputou apenas sete partidas. O Sporting investiu cerca de 7 milhões de euros em sua chegada e, neste momento, prefere uma venda definitiva para tentar recuperar parte do valor. O Corinthians chegou a propor um empréstimo, mas a ideia foi inicialmente descartada pelos europeus.

Outros clubes do futebol brasileiro também demonstraram interesse no atacante, como São Paulo, Vasco e Atlético-MG, mas as conversas não chegaram a avançar. Caso o negócio evolua, Biel retornará ao futebol brasileiro após passagens por Fluminense e Bahia.

A diretoria alvinegra trabalha com a possibilidade de trazer até três reforços nesta janela. A prioridade é a chegada de um ponta, por entender que o elenco atual foi montado com foco no jogo por dentro. Biel se encaixa no perfil buscado e conta com o aval de Dorival Júnior. Apesar do acerto com o estafe do atleta, o desfecho ainda depende de um entendimento com o Sporting e é tratado com cautela nos bastidores.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Quem é Biel, do Sporting?

Meia-atacante de origem, Biel chegou ao Sporting nesta temporada, assinando em 3 de fevereiro de 2025 um contrato de quatro anos e meio, em negociação avaliada em cerca de 8 milhões de euros. Natural do Ceará, foi revelado nas categorias de base do Fluminense, onde iniciou sua trajetória aos 12 anos. Antes de se transferir para o futebol europeu, passou por clubes como Grêmio e Bahia.

Biel pelo Sporting

7 jogos (1 titular) 0 gols 0 assistências 131 minutos em campo (18.7 por jogo) 1 passe decisivo 2 finalizações (1 no gol) 0/3 dribles certos 4/10 duelos vencidos 4 faltas sofridas Nota Sofascore 6.58

Biel na carreira