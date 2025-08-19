menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Galatasaray mira mais um jogador do Manchester City; veja

Clube turco também demonstra interesse pelo goleiro Éderson

Time do Manchester City comemora vitória contra o West Ham (Foto: Oli Scarff/AFP)
imagem cameraTime do Manchester City comemora vitória contra o West Ham (Foto: Oli Scarff/AFP)
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
17:37
  • Matéria
  • Mais Notícias
Galatasaray está ativo na janela de transferências.
Mira o zagueiro Manuel Akanji do Manchester City.
Proposta formal já foi enviada ao clube inglês.
Akanji busca mais tempo de jogo, com a concorrência na defesa.
Jogador avaliado em 28 milhões de euros por Transfermarkt.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Galatasaray está bastante ativo na atual janela de transferências e mira mais um jogador do Manchester City. Além do goleiro Éderson, o clube turco identificou Manuel Akanji como alvo para a defesa e já teria enviado uma proposta formal aos Citizens, segundo o jornalista Yagiz Sabuncuoglu.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

O Manchester City ainda pretende negociar alguns atletas que não estão nos planos de Pep Guardiola, que prefere trabalhar com elencos mais curtos e versáteis. A partir disso, Akanji se une a uma lista que já teria Savinho e Éderson como principais nomes. Jack Grealish, outro "indesejado", foi emprestado ao Everton recentemente e iniciou os movimentos de saídas nos Citizens.

No caso específico de Manuel Akanji, a diretoria do Manchester City está ciente de que o zagueiro provavelmente não terá tanto espaço na temporada, já que Pep Guardiola diminuiu sua minutagem. De acordo com o jornalista turco, os empresários do suíço estarão viajando para Istambul nos próximos dias para saber mais informações à respeito da transferência e negociar termos pessoais do contrato. Em primeiro momento, Akanji teria se interessado. Segundo o site "Transfermarkt", o zagueiro de 30 anos está avaliado em 28 milhões de euros (R$ 179,5 milhões na cotação atual).

Manuel Akanji, zagueiro do Manchester City
Manuel Akanji, zagueiro do Manchester City, entra na mira do Galatasaray (Foto: Reprodução / X)

Versatilidade e minutagem com Guardiola

Manuel Akanji chegou ao Manchester City em 2022 e rapidamente conquistou a confiança de Pep Guardiola, que sempre o enxergou como uma figura versátil na linha defensiva. Apesar de não ser um titular absoluto, Akanji disputou 52 partidas em seu primeiro ano nos Citizens e assim seguiu até a última temporada, quando atuou em 34 oportunidades na equipe inicial.

Porém, para 2025/26, as perspectivas são menos otimistas no sentido de minutagem. O suíço terá como concorrentes Ruben Dias, John Stones e Khusanov como zagueiros puros, Rico Lewis e Matheus Nunes para a lateral-direita, Ait-Nouri para a esquerda, além dos versáteis Gvardiol e Aké. Assim, uma saída para o Galatasaray poderá lhe garantir estabilidade no números de jogos em ano de Copa do Mundo.

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

