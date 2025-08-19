Galatasaray mira mais um jogador do Manchester City; veja
Clube turco também demonstra interesse pelo goleiro Éderson
O Galatasaray está bastante ativo na atual janela de transferências e mira mais um jogador do Manchester City. Além do goleiro Éderson, o clube turco identificou Manuel Akanji como alvo para a defesa e já teria enviado uma proposta formal aos Citizens, segundo o jornalista Yagiz Sabuncuoglu.
O Manchester City ainda pretende negociar alguns atletas que não estão nos planos de Pep Guardiola, que prefere trabalhar com elencos mais curtos e versáteis. A partir disso, Akanji se une a uma lista que já teria Savinho e Éderson como principais nomes. Jack Grealish, outro "indesejado", foi emprestado ao Everton recentemente e iniciou os movimentos de saídas nos Citizens.
No caso específico de Manuel Akanji, a diretoria do Manchester City está ciente de que o zagueiro provavelmente não terá tanto espaço na temporada, já que Pep Guardiola diminuiu sua minutagem. De acordo com o jornalista turco, os empresários do suíço estarão viajando para Istambul nos próximos dias para saber mais informações à respeito da transferência e negociar termos pessoais do contrato. Em primeiro momento, Akanji teria se interessado. Segundo o site "Transfermarkt", o zagueiro de 30 anos está avaliado em 28 milhões de euros (R$ 179,5 milhões na cotação atual).
Versatilidade e minutagem com Guardiola
Manuel Akanji chegou ao Manchester City em 2022 e rapidamente conquistou a confiança de Pep Guardiola, que sempre o enxergou como uma figura versátil na linha defensiva. Apesar de não ser um titular absoluto, Akanji disputou 52 partidas em seu primeiro ano nos Citizens e assim seguiu até a última temporada, quando atuou em 34 oportunidades na equipe inicial.
Porém, para 2025/26, as perspectivas são menos otimistas no sentido de minutagem. O suíço terá como concorrentes Ruben Dias, John Stones e Khusanov como zagueiros puros, Rico Lewis e Matheus Nunes para a lateral-direita, Ait-Nouri para a esquerda, além dos versáteis Gvardiol e Aké. Assim, uma saída para o Galatasaray poderá lhe garantir estabilidade no números de jogos em ano de Copa do Mundo.
