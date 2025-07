Eliminada do Mundial, Juventus supera obstáculo e contrata atacante de peso

Eliminada do Mundial de Clubes, a Juventus acertou a contratação do atacante Jonathan David para a próxima temporada, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O atleta estava livre no mercado após sua saída sem custos do Lille, da França.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nas últimas horas, a Juventus superou o obstáculo referente as comissões aos empresários do atleta para encaminhar o acordo. A expectativa é de que o centroavante canadense realize exames médicos em Turim, na sexta-feira (4).

continua após a publicidade

Na próxima temporada, a Juventus não conta com Vlahovic e Milik nos planos do técnico Igor Tudor. A chegada de Jonathan David representa o início de uma reformulação no elenco com o objetivo de voltar a ter protagonismo nacional e internacionalmente.

No Lille, Jonathan David foi um dos protagonistas do histórico título da Ligue 1, em 2020/2021. Na última temporada, o novo reforço da Juventus disputou 49 partidas, tendo marcado 25 gols e contribuído com 12 assistências.

continua após a publicidade

Conheça Jonathan David, novo reforço da Juventus

Jonathan David iniciou sua carreira profissional no Gent, da Bélgica, onde despertou o interesse de grandes clubes da Europa devido a sua juventude e as boas atuações. Em 2020, o atleta se transferiu para o Lille, onde viveria sua primeira oportunidade em uma grande liga.

Além de ter sido chave na conquista do título da Ligue 1, Jonathan David venceu a Supercopa da França e fez história com a camisa do clube. O canadense se tornou o segundo maior artilheiro da história do Lille com 109 gols marcados, enquanto André Strappe segue na liderança, tendo balançado as redes 112 vezes.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.